Russie : une Allemande arrêtée avec une bombe, Moscou évoque un attentat lié à l’Ukraine

Une ressortissante allemande a été interpellée dans le sud de la Russie après la découverte d’un engin explosif artisanal dans son sac à dos, ont annoncé lundi les services de sécurité russes. L’arrestation a eu lieu à Piatigorsk, dans le Caucase, où l’attaque aurait été planifiée.

Selon le FSB, la femme, née en 1969 et dont l’identité n’a pas été rendue publique, aurait été impliquée dans la préparation d’un attentat visant un site des forces de sécurité. L’engin explosif devait être déclenché à proximité de cette installation.

Un dispositif préparé avec un complice présumé

Les services de sécurité russes indiquent qu’un homme originaire d’une république d’Asie centrale, né en 1997, aurait été chargé d’activer à distance le dispositif. Toujours selon le FSB, ce dernier aurait agi sur instruction de l’Ukraine, tandis que la femme devait rester sur place au moment de l’explosion.

Publicité

Les autorités russes affirment que la suspecte aurait été recrutée et formée par cet individu. Aucune précision supplémentaire n’a été fournie sur les circonstances exactes de cette collaboration ni sur les éléments matériels ayant conduit à ces accusations.

Une implication attribuée à Kiev

Le FSB soutient que le projet d’attaque s’inscrivait dans une opération coordonnée depuis l’Ukraine. À ce stade, aucune confirmation indépendante n’est venue étayer cette version. Les autorités ukrainiennes n’ont pas réagi publiquement aux accusations formulées par les services russes.

Depuis 2022, les services de sécurité russes annoncent régulièrement l’arrestation de personnes soupçonnées de préparer des actes de sabotage ou des attaques sur leur territoire. Ces opérations sont fréquemment attribuées à des réseaux liés à l’Ukraine, sans que ces affirmations ne puissent être vérifiées de manière indépendante.

Une enquête en cours

Les autorités russes n’ont pas précisé les charges retenues à ce stade ni le calendrier de la procédure judiciaire. L’enquête se poursuit afin de déterminer l’étendue des responsabilités et d’identifier d’éventuels complices.