Sahara : le Mali s’aligne sur la position du Maroc

Le Mali a annoncé, vendredi 10 avril à Bamako, la fin de sa reconnaissance de la République arabe sahraouie démocratique (RASD). La décision a été rendue publique par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, à l’issue d’un entretien avec son homologue marocain, Nasser Bourita, en visite officielle dans la capitale malienne.

Selon la déclaration lue par le chef de la diplomatie malienne, Bamako met fin à une position adoptée depuis plusieurs décennies. Les autorités évoquent une réévaluation du dossier du Sahara occidental, jugé déterminant pour les équilibres régionaux.

Retrait officiel de la reconnaissance de la RASD

Le gouvernement malien indique avoir procédé à une « analyse approfondie » de la situation avant de trancher. Cette décision marque une rupture avec la ligne diplomatique suivie depuis 1980, date à laquelle le Mali avait reconnu la RASD. Le retrait de reconnaissance constitue un acte souverain en matière de politique étrangère. Il modifie la position officielle du pays dans un dossier suivi au niveau international, notamment par les Nations unies.

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Soutien affirmé au plan d’autonomie marocain

Dans la continuité de cette annonce, Bamako affiche désormais son appui au plan d’autonomie proposé par Rabat. Les autorités maliennes considèrent ce cadre comme « la seule base sérieuse et crédible » pour parvenir à un règlement du différend. Le Mali précise également soutenir les efforts du Secrétaire général des Nations unies et de son envoyé personnel pour le Sahara occidental. La déclaration officielle fait référence à la résolution 2797 du Conseil de sécurité, adoptée le 31 octobre 2025, qui prolonge le mandat de la mission onusienne dans la région.

Une évolution dans un mouvement diplomatique plus large

La décision malienne intervient alors que plusieurs États ont revu leur position ces dernières années concernant la RASD. Selon des données relayées par Jeune Afrique, plus d’une cinquantaine de pays ont retiré ou suspendu leur reconnaissance depuis les années 1970.

Ce repositionnement de Bamako modifie les équilibres diplomatiques autour du Sahara occidental, dossier toujours examiné dans le cadre du processus mené par les Nations unies. Le Mali a confirmé qu’il continuerait à s’appuyer sur les résolutions du Conseil de sécurité pour orienter sa position, en attendant les prochaines étapes du processus onusien.