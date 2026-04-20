Saisie de drogue à l’aéroport de Cotonou : deux ressortissants italiens devant la Criet



Deux ressortissants italiens ont comparu devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) au Bénin, le jeudi 16 avril 2026, dans une affaire de trafic international de drogue. Les deux prévenus ont été arrêtés à la suite d’un contrôle de leurs bagages par les services de sécurité, d’après les informations rapportées par Libre Express.

L’opération a permis la saisie d’une quantité totale de six kilogrammes de drogue. Après leur arrestation, ils ont été placés en détention provisoire avant leur présentation à la juridiction spéciale compétente en matière de trafic de stupéfiants et d’infractions économiques.



Devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, aucun des deux mis en cause n’a reconnu les faits de trafic international de drogue retenus à leur égard par le Ministère public. Le prévenu a déclaré être un plasticien. La coprévenue, une revendeuse professionnelle, a déclaré que les produits retrouvés dans ses bagages sont des plantes médicinales. La cour a rectifié sa déclaration en indiquant que les produits en question sont des médicaments présentés comme de la drogue. La prévenue avait affirmé n’être pas au courant du fait que ces produits soient prohibés. Les arguments de la prévenue n’ont pas convaincu la cour.

La prévenue a signalé un malaise au cours de l’audience. La cour a confirmé le mandat de dépôt pour les deux mis en cause. Le dossier a été renvoyé au 11 juin 2026. Ainsi les deux ressortissants italiens retournent en prison.