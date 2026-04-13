Schengen : ce qui change concrètement pour les voyageurs non européens avec le système EES

Avec plus de 11,7 millions de demandes déposées en 2024 selon la Commission européenne, le visa Schengen figure parmi les documents de voyage les plus sollicités au monde. À partir du 10 avril 2026, les conditions de franchissement des frontières de cet espace changent pour tous les ressortissants non européens.

Depuis le 10 avril 2026, le système européen d’entrée et de sortie (EES) est pleinement opérationnel sur l’ensemble des points de passage des 29 États membres de l’espace Schengen. Le dispositif, confirmé par l’ambassade de France en Algérie dans une publication officielle, met fin au tampon manuel sur les passeports pour tous les ressortissants de pays tiers effectuant un séjour court en Europe.

À chaque franchissement de frontière, les voyageurs non européens voient désormais leurs données enregistrées électroniquement : photo du visage, empreintes digitales, informations figurant sur le passeport, ainsi que les dates et lieux d’entrée et de sortie. Ces données sont stockées dans une base commune consultable par l’ensemble des États participants. Lors du premier passage sous EES, la collecte biométrique est obligatoire et peut allonger les temps d’attente aux postes frontières. Les passages suivants s’effectuent via des bornes automatisées, selon les équipements disponibles dans chaque aéroport ou port.

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Un règlement de 2017 désormais pleinement déployé

Le système EES ne constitue pas une nouvelle législation. Il découle d’un règlement européen adopté en 2017, dont l’entrée en vigueur progressive a débuté en octobre 2025 sur une sélection de postes frontières. Le 10 avril 2026 marque l’achèvement de ce déploiement à l’échelle des 29 États membres, dont l’Allemagne, la France, l’Espagne, l’Italie et la Suisse.

Le dispositif concerne tous les ressortissants de pays non membres de l’Union européenne effectuant un séjour de courte durée, fixé à 90 jours maximum sur une période de 180 jours. Les titulaires d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour en cours de validité ne sont pas soumis à l’enregistrement EES. Les mineurs de moins de 18 ans et les personnes de plus de 70 ans en sont également exemptés.

L’ETIAS en préparation pour fin 2026

D’ici la fin de l’année 2026, l’Union européenne prévoit de déployer l’ETIAS (Système européen d’information et d’autorisation de voyage), une autorisation préalable obligatoire pour certains ressortissants de pays tiers aujourd’hui exemptés de visa. Son coût est fixé à 20 euros par demande, pour une validité de trois ans ou jusqu’à l’expiration du passeport.