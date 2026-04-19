Sénégal : il filme sa tante à son insu et exige des faveurs, la police intervient

La police de Diamaguène Sicap Mbao a procédé, le 18 avril, à l’arrestation d’un jeune homme poursuivi pour harcèlement et collecte illicite de données à caractère sexuel. La victime n’est autre que sa tante par alliance, une mère de trois enfants.

Pendant près de six mois, le mis en cause a opéré depuis la région de Matam, où il résidait sous le même toit que la victime. À son insu, il a enregistré des vidéos compromettantes d’elle dans sa salle de bain. Se servant de ces images, il a ensuite créé un numéro anonyme pour entrer en contact avec elle via WhatsApp et lui imposer des rapports sexuels. Il la menaçait de diffuser les vidéos sur les réseaux sociaux ou de les transmettre à son époux, établi en France.

Un transfert de 500 F CFA à l’origine de son identification

L’enquête a permis d’identifier le harceleur grâce à un élément technique décisif : un transfert de 500 francs CFA effectué depuis le compte de la plaignante vers le numéro utilisé pour les menaces a laissé une trace numérique exploitable. Cette transaction a conduit les enquêteurs à découvrir que l’auteur des faits n’était autre que son propre neveu.

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Alors que le suspect se trouvait à Fass Mbao pour des recherches d’emploi, la victime a saisi les autorités en déposant une plainte. Les éléments de la Brigade de recherches ont rapidement procédé à son interpellation, suivie d’une fouille de son téléphone. Cette perquisition a révélé des indices graves et concordants. Face aux preuves recueillies, le mis en cause est passé aux aveux.

Trois chefs d’accusation

L’enquête a retenu à l’encontre du suspect trois chefs d’accusation : collecte illégale de données à caractère sexuel, chantage et menaces de diffusion d’images obscènes. Il a été placé en garde à vue en vertu de la législation sénégalaise sur le cyberharcèlement qui réprime notamment les atteintes à la vie privée numérique et la détention illégale de contenus intimes. La suite de la procédure judiciaire est attendue, avec une probable mise en examen et l’ouverture d’une instruction par les autorités compétentes.