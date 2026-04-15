Sénégal : L’État prépare une célébration nationale pour le centenaire d’Abdoulaye Wade

Le ministère de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme a officiellement engagé les préparatifs d’une cérémonie nationale en l’honneur du centenaire de l’ancien président sénégalais Abdoulaye Wade. L’événement est fixé au 29 mai 2026, date anniversaire de naissance de celui qui a dirigé le Sénégal de 2000 à 2012. Dans une correspondance officielle, le ministère a indiqué vouloir organiser une célébration « à la hauteur de la stature » de l’ancien chef d’État, présenté comme une figure marquante de l’histoire politique sénégalaise et africaine.

L’héritage architectural au cœur de la commémoration

Le ministère place l’héritage bâti d’Abdoulaye Wade au premier plan de cette commémoration. Trois réalisations sont explicitement citées : le Monument de la Renaissance africaine, inauguré en 2010 et dominant la presqu’île de Dakar, le Musée des Civilisations noires, ouvert en 2018 sous la présidence de Macky Sall mais conçu sous Wade, et le Grand Théâtre national. Ces infrastructures sont présentées par la tutelle comme l’expression d’une politique culturelle structurée à l’échelle continentale.

Une reconnaissance qui précède ce centenaire

Ce n’est pas la première fois que l’État sénégalais rend hommage à l’ancien président. En février 2022, sous la présidence de Macky Sall, le nouveau stade de Dakar avait été inauguré sous le nom de stade Abdoulaye Wade, une décision prise par le chef de l’État en exercice à l’époque.

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Né le 29 mai 1926 à Kébémer, Abdoulaye Wade a fondé le Parti démocratique sénégalais (PDS) en 1974 et accédé à la présidence en 2000, après plusieurs décennies d’opposition. Son fils, Karim Wade, figure aujourd’hui parmi les acteurs de l’opposition sénégalaise.

La date du 29 mai 2026 constitue désormais l’échéance officielle vers laquelle s’orientent les préparatifs du ministère, dont les contours programmatiques détaillés sont attendus dans les prochaines semaines.