Sénégal : Ousmane Sonko accuse Trump d'être « un homme de déstabilisation »

Le Premier ministre du Sénégal Ousmane Sonko, a vivement critiqué ce jeudi 9 avril 2026 la politique étrangère du président américain Donald Trump, le qualifiant d’« homme de déstabilisation », lors d’une conférence organisée à Dakar sur l’autonomie et la souveraineté africaines. Cette intervention intervient trois jours après l’annonce d’un cessez-le-feu entre Washington et Téhéran, mettant fin à un conflit militaire qui s’étend depuis plus de six semaines.

Bilan d’une intervention militaire sans victoire

Sonko a passé en revue une succession d’opérations militaires américaines au cours des deux dernières décennies, du Vietnam à la Somalie, en pointant l’absence de réussite documentée. Il s’est concentré sur le conflit iranien, soulignant que les trois principaux objectifs affichés par l’administration Trump—renverser le régime, éliminer les capacités balistiques et interdire tout programme nucléaire—n’ont pas été atteints.

« Aucun des objectifs n’a été atteint et pourtant le monde est plongé dans un chaos que rien ne justifie », a déclaré le Premier ministre. Selon lui, malgré des mois de bombardements et le déploiement militaire le plus important depuis la guerre irakienne de 2003, Washington s’est finalement résigné à négocier avec Téhéran. Le cessez-le-feu du 8 avril réouvre le détroit d’Ormuz et amorce des pourparlers sur un accord à long terme, les deux parties acceptant une suspension des hostilités pour deux semaines. Sonko a affirmé : « Monsieur Trump n’est pas un homme de paix, c’est un homme de déstabilisation. »

Publicité

Cette appréciation pessimiste du bilan militaire américain partage le constat d’analystes internationaux. Des experts ont déclaré que « les États-Unis n’ont pas gagné cette guerre » et que l’accord de cessez-le-feu s’apparente plutôt à « une victoire pour l’Iran ». Le chancelier allemand Friedrich Merz et le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres ont néanmoins salué la trêve comme une étape vers une désescalade des tensions, tandis que le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme a dénoncé la « rhétorique incendiaire » entourant le conflit.

L’incohérence des positions occidentales

Sonko a dénoncé le contraste entre les déclarations des régimes occidentaux condamnant les violations du droit international et leur soutien pratique aux opérations militaires. « Déplorer la violation du droit international et de l’autre côté mettre à disposition ses bases militaires ne relève pas d’une cohérence politique », a-t-il estimé. Le ministre sénégalais a également critiqué les jugements moraux portés par l’Occident sur les régimes étrangers, en référence notamment à la mort du guide suprême Khamenei et aux changements de leadership en Iran.

Les répercussions attendues en Afrique

Sonko a énoncé les conséquences probables du conflit pour le continent. Au-delà des prix de l’énergie et des hydrocarbures, il craint des perturbations des chaînes alimentaires et des approvisionnements essentiels, particulièrement pour les nations les moins préparées à absorber des chocs externes.

Sonko a structuré son analyse autour du « piège de Thucydide », cette dynamique géopolitique décrivant le déclin relatif d’une superpuissance face à l’émergence d’autres puissances. Selon lui, la Chine progresse tandis que les États-Unis tentent de préserver leur influence en bloquant les routes d’approvisionnement de ses concurrents. « Essayer de réaffirmer sa toute-puissance et couper les pistes d’approvisionnement pour asphyxier le concurrent au risque de déstabiliser le monde entier n’est pas la solution », a-t-il argumenté.

Les négociations sur un accord de paix durable doivent s’engager dans les deux prochaines semaines, Trump ayant donné à l’Iran environ un mois pour parvenir à un accord global, faute de quoi il a menacé une reprise des frappes militaires.