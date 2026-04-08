Cessez-le-feu en Iran : Trump a perdu la guerre selon le général Desportes

Washington et Téhéran ont annoncé dans la nuit du 7 au 8 avril un cessez-le-feu de deux semaines, clôturant cinq semaines d’une guerre déclenchée le 28 février par les États-Unis et Israël. Sur la chaîne Public Sénat, le général Vincent Desportes, ancien directeur de l’École de guerre française, a immédiatement contesté mercredi la narration de victoire du président américain, jugeant l’accord révélateur d’une capitulation sur les objectifs de Washington.

Le cessez-le-feu fixe une nouvelle négociation

L’accord prévoit l’interruption immédiate des opérations militaires en échange de la réouverture du détroit d’Ormuz, passage maritime par lequel transitait un cinquième du pétrole mondial avant les hostilités. Les deux parties ont convenu d’engager des pourparlers à partir du 10 avril à Islamabad, au Pakistan, pour négocier une résolution pérenne du conflit. Le cessez-le-feu pourra être prolongé par accord mutuel au-delà des deux semaines initiales.

L’Iran avait proposé dix points comme base de négociation, demandant entre autres le levée des sanctions économiques, le retrait des forces militaires américaines de la région et l’arrêt des combats sur tous les fronts, notamment au Liban où le Hezbollah affronte Israël. Trump affirme avoir « atteint et dépassé tous les objectifs militaires » américains et qualifie l’accord de « victoire totale et complète ».

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Une défaite stratégique pour Washington, selon Desportes

Le général Desportes a contredit cette interprétation. Il a affirmé que « c’est une défaite des États-Unis » et que Trump « a craqué dans le bras de fer ». Selon lui, bien que le président américain proclame une victoire, le fait de reprendre le plan de paix iranien et de négocier sur les dix points proposés par Téhéran démontre qu’il a « totalement abandonné son propre agenda ». Cette capitulation sur le fond représente à ses yeux une perte majeure pour Washington.

L’officier a souligné que les conséquences dépassent le seul intérêt américain. « L’Amérique perd sa crédibilité en tant que puissance de réaction », a-t-il estimé, notant que l’Europe « n’est pas partie prenante de cette guerre mais fait partie du camp qui a attaqué ». Cette position fragile affecte la cohésion de l’alliance occidentale au Moyen-Orient et remet en question la capacité de Washington à imposer ses conditions diplomatiques.

Desportes a néanmoins reconnu une dimension positive au dénouement. Il a observé que l’Iran a « tenu face à la plus grande puissance du monde », tandis que la décision de suspendre les frappes constituait une mesure « sensée ». Il a exhorté à « se réjouir » de ce choix, malgré le prix stratégique qu’il représente pour les ambitions américaines initiales.