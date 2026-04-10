Sénégal : Pascal Boniface identifie la vraie force d’Ousmane Sonko

Le géopolitologue français Pascal Boniface s’est exprimé jeudi 9 avril 2026 à Dakar sur la trajectoire politique du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko. Lors d’une conférence publique, il a souligné le rôle central des réseaux sociaux dans l’ascension et la capacité de mobilisation du dirigeant sénégalais.



Selon Pascal Boniface, l’influence de Sonko dépasse désormais les frontières du Sénégal, portée notamment par une jeunesse connectée et transnationale. Il estime que les canaux traditionnels d’information ne sont plus dominants, une évolution qui a modifié les équilibres politiques.

Une mobilisation sans relais médiatique classique

Le directeur de l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) a insisté sur le fait que le Premier ministre sénégalais a construit son audience en dehors des circuits médiatiques traditionnels. « Votre force, vous n’aviez pas les médias pour vous (…) vous aviez la mobilisation populaire par les réseaux sociaux », a-t-il déclaré lors de son intervention.

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Dans son analyse, Pascal Boniface souligne que cette dynamique permet à des responsables politiques de fédérer un large public sans disposer d’importants moyens financiers ni d’un soutien institutionnel. Il considère que ce modèle repose sur l’adhésion à un discours en phase avec les attentes d’une partie de la population, en particulier les jeunes.

La fin du monopole de l’information

Le géopolitologue a également évoqué une transformation plus large du paysage politique mondial. Selon lui, les États et les gouvernements ne contrôlent plus exclusivement la circulation de l’information, désormais accessible et produite par les citoyens eux-mêmes via les plateformes numériques.

Cette évolution favorise l’émergence de nouveaux acteurs politiques capables de s’imposer rapidement dans le débat public. Elle permet aussi une circulation transnationale des idées, notamment au sein de la génération Z, qui partage des références et des revendications au-delà des frontières nationales.

Une dynamique observée dans plusieurs pays

Pascal Boniface a élargi son propos à d’autres régions du monde, où les réseaux sociaux jouent un rôle similaire dans les mobilisations politiques.

Fondateur de l’IRIS et auteur de nombreux ouvrages en géopolitique, Boniface intervient régulièrement dans le débat public sur les questions internationales et les mutations des rapports de pouvoir. Lors de cette conférence à Dakar, il a estimé que cette montée en puissance des mobilisations numériques constitue une évolution durable, susceptible d’influencer les équilibres politiques dans plusieurs pays.

Cette prise de parole intervient alors que le Sénégal connaît une recomposition de son paysage politique depuis l’élection présidentielle de mars 2024, marquée par l’arrivée au pouvoir de nouvelles figures issues de dynamiques populaires.