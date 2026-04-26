Sénégal : un réseau de trafic de migrants démantelé, trois suspects déférés

Le 26 avril, l’antenne régionale de la Division Nationale de Lutte contre le Trafic de Migrants (DNLT), a annoncé le déferrement de trois personnes devant le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Fatick. Elles sont poursuivies pour escroquerie, association de malfaiteurs et tentative de trafic de migrants. Les enquêtes ont mis au jour un réseau structuré qui organisait le recrutement de migrants à destination de l’Espagne par voie maritime.

Un réseau à trois niveaux de responsabilité

L’enquête a été ouverte en mars 2026, à la suite d’une plainte déposée auprès de l’antenne secondaire de Karang. Les victimes auraient versé entre 300 000 et 430 000 francs CFA chacune pour un projet de voyage maritime clandestin.

D’après les déclarations recueillies lors des auditions consignées dans les procès-verbaux, le réseau reposait sur une organisation bien structurée : un premier individu se chargeait du recrutement des candidats, un deuxième assurait le transport à l’aide d’un véhicule immatriculé en Gambie afin de contourner les contrôles frontaliers, tandis qu’un troisième jouait le rôle de passeur basé à Karang, utilisant une moto-taxi pour les déplacements locaux.

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Les enquêteurs ont également reconstitué le trajet des victimes, parti de Karang, avec une traversée clandestine de la frontière avant un acheminement vers un campement situé à Gougnadou, en Gambie. Sur place, les migrants auraient remis au principal recruteur une somme totale de 1 480 000 francs CFA destinée à l’organisateur du voyage.

Opération de surveillance et arrestation

Une opération de surveillance mise en place à Karang par la DNLT a permis l’arrestation du principal recruteur ainsi que de son premier complice. Le deuxième suspect, interpellé par la suite, a reconnu avoir participé au transport de candidats en provenance du Sénégal et de la Guinée.

Selon la Police nationale sénégalaise, les trois individus travaillaient ensemble au sein de ce réseau depuis plus d’un mois. Les investigations se poursuivent afin d’identifier les responsables situés en aval du dispositif, notamment ceux chargés d’organiser la destination finale.