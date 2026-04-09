Sénégal : un sexagénaire arrêté pour tentative de viol sur un collégien dans le BRT

Un homme de 60 ans a été interpellé à Dakar après avoir tenté d’abuser sexuellement d’un élève de troisième qu’il avait abordé à bord du Bus Rapid Transit (BRT). Surpris par des éléments de la Police nationale du Sénégal à la Cité Aliou Sow, il a été placé en garde à vue à la suite d’une plainte déposée par le mineur. Les charges retenues contre lui sont la pédophilie, le harcèlement et la tentative de viol. L’information a été confirmée par la police nationale.

Un pays confronté à une série d’affaires de mœurs

Depuis février 2026, le pays est confronté au démantèlement d’un vaste réseau pédocriminel franco-sénégalais actif depuis 2017. Au cœur de l’affaire, un entrepreneur français de 73 ans, arrêté en France, est soupçonné d’avoir orchestré des viols de mineurs filmés et la transmission volontaire du VIH via des complices recrutés localement. Quatorze personnes ont été présentées à la justice sénégalaise pour pédophilie organisée, proxénétisme et viol de mineurs. Parmi les mis en cause figuraient des personnalités publiques, dont l’animateur de télévision Pape Cheikh Diallo. En réponse, une loi durcissant les peines pour infractions sexuelles et actes contre nature — portée par le Premier ministre Ousmane Sonko — est entrée en vigueur le 31 mars 2026.