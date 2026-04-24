« Sleepy Joe » ? Trump s'endort en direct depuis le Bureau ovale (vidéo)

Donald Trump, 79 ans, a semblé s’assoupir jeudi 23 avril lors d’une allocution officielle retransmise en direct depuis le Bureau ovale de la Maison Blanche. L’épisode s’est produit alors que le président américain annonçait un accord commercial avec le laboratoire pharmaceutique Regeneron, entouré de membres de son Cabinet et de dirigeants de l’industrie.

À mi-parcours de l’allocution, les yeux du président se sont fermés à plusieurs reprises avant de se rouvrir, selon des images diffusées par le journaliste Aaron Rupar sur le réseau social X. La séquence a immédiatement circulé sur les réseaux sociaux, ravivant les interrogations sur l’état de santé du président américain.

Un schéma qui se répète

Ce n’est pas la première fois que Trump présente ce type de comportement en public. Le mois dernier, lors d’une réunion du Cabinet retransmise par les chaînes d’information américaines, le président avait déjà semblé piquer du nez pendant que le secrétaire à la Défense Pete Hegseth s’exprimait sur les opérations militaires américaines en Iran et au Liban. Quelques jours avant cet épisode, des images similaires avaient été captées lors d’une conférence de presse consacrée à la « Memphis Task Force ».

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Interrogé sur ces incidents récurrents, Trump avait balayé les critiques en décembre dernier, affirmant qu’il ne dormait pas mais qu’il fermait les yeux par ennui, ajoutant que les images avaient probablement saisi un simple clignement.

L’ironie du « Sleepy Joe »

Le surnom de « Sleepy Joe », que Trump avait systématiquement accolé à son prédécesseur Joe Biden pour mettre en doute ses capacités cognitives, est désormais retourné contre lui par ses adversaires politiques. À 79 ans, Trump est le président en exercice le plus âgé de l’histoire des États-Unis.

La Maison Blanche n’a pas formulé de commentaire officiel sur l’incident du 23 avril. Le dernier bilan de santé public de Trump remonte à janvier 2025, à la veille de sa prise de fonctions, son médecin personnel le déclarant alors en « excellente santé ».