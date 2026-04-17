SM Caen : la mère de Mbappé admet une saison ratée mais garde confiance

Fayza Lamari, mère et conseillère de l’attaquant du Real Madrid Kylian Mbappé, propriétaire du Stade Malherbe Caen à 80 % via sa société Coalition Capital, a dressé vendredi 17 avril 2026 un premier bilan de la saison du club normand, actuellement en National. C’est en marge de la journée de clôture du stage Team KM, organisé sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville de Caen, qu’elle s’est confiée à Ouest-France.

Le constat est sévère. Après 29 journées de championnat, le SM Caen pointe à la 9e place de National avec 33 points, soit un bilan de six victoires, quinze nuls et sept défaites. La dirigeante n’a pas esquivé la réalité : « Force est de constater que la saison n’est pas à la hauteur. » Elle a toutefois rappelé que le club sortait d’un plan social et traversait des difficultés financières structurelles.

Clichy et l’académie comme axes de reconstruction

Fayza Lamari a renouvelé sa confiance à l’entraîneur Gaël Clichy, arrivé en cours de saison pour remplacer Maxime d’Ornano. Elle a salué ses valeurs humaines et le travail visible à l’entraînement, tout en reconnaissant que les résultats en match ne suivaient pas encore. Un projet d’académie doit par ailleurs démarrer à la rentrée prochaine, axe central de la stratégie à moyen terme du clan Mbappé pour le club.

Publicité

Sur la trajectoire financière, les chiffres sont préoccupants. Selon les données rendues publiques lors de la prise de contrôle du club à l’été 2024, le SM Caen affichait un déficit structurel de 11 millions d’euros et une masse salariale de 16 millions d’euros. Depuis le rachat par Coalition Capital, une vingtaine de millions d’euros ont été injectés dans les caisses du club.

Un bilan définitif attendu en fin de saison

Fayza Lamari a refusé de tirer des conclusions définitives avant le terme du championnat. Le SM Caen dispute encore cinq journées de National, un championnat qui sera renommé Ligue 3 à partir de la saison prochaine. C’est à l’issue de ces rencontres que la direction entend évaluer les décisions à prendre pour la reconstruction du club.