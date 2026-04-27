Ukraine : la Russie remercie Kim Jong-Un pour l’appui nord-coréen à Koursk

Le président de la Douma d’État russe, Vyacheslav Volodin, a exprimé sa reconnaissance envers le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un pour l’appui militaire apporté dans la région de Koursk, selon l’agence publique russe TASS. Cette déclaration a été faite dimanche lors d’une visite officielle à Pyongyang, où une délégation russe participait à une cérémonie liée à l’effort de guerre.

Des soldats nord-coréens ont été déployés dans cette région du sud-ouest de la Russie afin de soutenir les forces russes face aux opérations ukrainiennes. « Les soldats coréens ont combattu côte à côte avec nos soldats et officiers », a déclaré Vyacheslav Volodin.

Des troupes nord-coréennes engagées à Koursk

Les autorités russes affirment que plusieurs milliers de militaires nord-coréens, accompagnés d’équipements incluant missiles et munitions, ont été envoyés pour renforcer les positions russes. Ces forces ont été engagées dans la région de Koursk, théâtre d’affrontements prolongés avec les troupes ukrainiennes. La coopération militaire entre Moscou et Pyongyang inclut également des livraisons d’armements, confirmant un rapprochement stratégique entre les deux pays.

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Une zone marquée par une incursion ukrainienne

La région de Koursk a été le point d’entrée d’une opération lancée par l’armée ukrainienne à partir d’août 2024. Cette incursion, menée sur le territoire russe, visait à desserrer la pression sur d’autres fronts en mobilisant des forces adverses sur leur propre sol. Les combats s’y sont prolongés pendant plusieurs mois avant d’être progressivement contenus par les forces russes.

La présence de soldats nord-coréens dans cette zone, évoquée depuis fin 2024 par plusieurs gouvernements occidentaux, a été progressivement corroborée par des éléments concordants, sans confirmation détaillée des autorités concernées sur leur rôle exact au combat.

Un partenariat militaire aux contreparties multiples

Selon des analystes cités par plusieurs médias internationaux, le soutien de Pyongyang à Moscou pourrait s’accompagner de compensations incluant une assistance économique, des transferts technologiques et des approvisionnements énergétiques. Ces échanges permettraient à la Corée du Nord d’atténuer les effets des sanctions internationales visant ses programmes militaires.

La visite de la délégation conduite par Vyacheslav Volodin à Pyongyang s’inscrit dans ce cadre de coopération renforcée. Elle intervient alors que les relations entre la Russie et la Corée du Nord continuent de se développer sur les plans politique et militaire, dans le prolongement des échanges engagés depuis 2023.