USA: Trump insulte Tucker Carlson, Candace Owens sur Truth Social

Dans un long message publié ce jeudi 9 avril 2026 sur Truth Social, le président Donald Trump a violemment pris à partie plusieurs figures de la droite américaine qui s’étaient retournées contre lui ces derniers jours sur la guerre en Iran : Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens et Alex Jones.

Une rupture consommée après des critiques en cascade

La crise couvait depuis plusieurs jours. Carlson, fort de 21 millions d’abonnés cumulés sur X et YouTube, avait consacré un monologue de 43 minutes à dénoncer la rhétorique iranienne du président, qu’il jugeait moralement corrompue, pointant notamment un post publié par Trump le dimanche de Pâques dans lequel il menaçait l’Iran d’un sort funeste, conclu par les mots « Praise be to Allah ».

Kelly, de son côté, avait déclaré sur son émission : « Je suis malade de tout ça. On ne menace pas de détruire toute une civilisation dans un post sur les réseaux sociaux. »

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Owens avait publié sur X : « Le 25e amendement doit être invoqué. C’est un fou génocidaire. Notre Congrès et notre armée doivent intervenir. Nous sommes au-delà de la folie. » Jones, pour sa part, aurait évoqué en direct la possibilité que Trump ait été « possédé par des démons » ou ait « subi une rupture d’anévrisme ».

La contre-attaque de Trump

En réponse à cette rébellion, Trump a publié un texte fleuve sur Truth Social dans lequel il traite ses anciens alliés de personnes à « faible QI », de « losers » et de « fauteurs de troubles », affirmant qu’ils avaient tous été « virés de la télévision » et ne survivaient que grâce à des « podcasts de troisième ordre ». Il affirme également ne pas répondre à leurs appels téléphoniques, trop occupé, selon lui, par « les affaires du pays et du monde ».

Il avait déjà qualifié Carlson de « personne de faible QI qui n’a absolument aucune idée de ce qui se passe » dans une déclaration au New York Post.

Une fracture au cœur du camp MAGA

Selon un sondage Reuters réalisé après le début des opérations militaires contre l’Iran, seuls 55 % des républicains approuveraient la décision de Trump d’entrer en guerre — un signal d’alarme pour la majorité républicaine à l’approche des élections de mi-mandat de 2026.

La fracture dépasse désormais les seules figures citées par Trump. D’autres voix conservatrices influentes, dont des animateurs de podcast, ont également exprimé leur opposition à la guerre. La question de l’influence israélienne sur la décision d’entrer en conflit alimente un débat croissant au sein de la droite américaine, susceptible de recomposer le paysage politique républicain avant les midterms.