Afrique du Sud : le Ghana rapatrie un ressortissant après des violences xénophobes

Le gouvernement ghanéen a annoncé mercredi le retour à Accra d’Emmanuel Akowuah Asamoah, un ressortissant apparu dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux lors de récentes violences visant des étrangers en Afrique du Sud. L’homme est arrivé mardi 5 mai dans la capitale ghanéenne en compagnie du haut-commissaire du Ghana à Pretoria, Benjamin Anani Quashie, selon le ministère ghanéen des Affaires étrangères.

À son arrivée, Emmanuel Akowuah Asamoah a été accueilli par plusieurs responsables du ministère, dont l’ambassadeur Harold Agyeman, directeur de la coordination des affaires politiques et économiques. Les autorités ghanéennes affirment avoir organisé son transfert afin de garantir sa sécurité après la diffusion de vidéos montrant des agressions et actes d’intimidation visant des ressortissants étrangers dans certaines zones sud-africaines.

Une intervention ordonnée par le ministère des Affaires étrangères

Dans une déclaration relayée par les autorités ghanéennes, l’ambassadeur Harold Agyeman a indiqué que les démarches avaient été engagées sur instruction du ministre des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto Ablakwa. Le responsable a précisé que les services diplomatiques avaient également entrepris des recherches pour permettre à l’intéressé de retrouver sa famille.

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Le ministère ghanéen des Affaires étrangères a condamné les violences visant des ressortissants africains en Afrique du Sud et a appelé au respect de la sécurité des communautés étrangères présentes dans le pays.

Le Haut-Commissaire Benjamin Anani Quashie a déclaré que la représentation diplomatique ghanéenne à Pretoria poursuivait ses échanges avec les autorités sud-africaines afin de suivre l’évolution de la situation sécuritaire. Selon lui, des avis réguliers sont transmis aux ressortissants ghanéens vivant en Afrique du Sud pour leur signaler les zones à risque.

Des tensions diplomatiques déjà évoquées en avril

Cette affaire intervient quelques semaines après une protestation officielle du Ghana auprès des autorités sud-africaines. En avril 2026, Accra avait convoqué le représentant sud-africain après la circulation de vidéos montrant des attaques contre des étrangers, dont des Ghanéens, dans plusieurs localités sud-africaines.

Les autorités sud-africaines avaient alors assuré travailler à prévenir de nouveaux incidents. Des médias internationaux ont également rapporté ces derniers jours que plus d’une centaine de ressortissants nigérians avaient demandé leur rapatriement volontaire en raison des tensions liées aux mouvements anti-immigration dans certaines villes du pays.

Selon le gouvernement ghanéen, le suivi de la situation se poursuit par l’intermédiaire de sa mission diplomatique en Afrique du Sud, qui reste chargée de coordonner les mesures de protection destinées aux ressortissants ghanéens présents sur le territoire sud-africain.