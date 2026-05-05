Alain Mabanckou critique le principe de la sape congolaise

L’écrivain franco-congolais Alain Mabanckou a critiqué publiquement le modèle économique de la SAPE, à travers une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Il y décrit un système dans lequel des consommateurs africains financent indirectement des marques européennes, évoquant notamment des dépenses importantes consenties à Brazzaville et Kinshasa pour des vêtements de luxe produits en Europe.

Selon l’écrivain, certains adeptes de la SAPE consacrent plusieurs mois d’économies, voire des dépenses essentielles, à l’achat de pièces de grandes maisons installées à Milan, Paris ou Florence. « La sape porte en elle son propre poison », affirme-t-il, pointant une dépendance persistante à la mode occidentale.

Une pratique culturelle entre expression et dépendance économique

La SAPE, née dans les deux Congo, désigne un mouvement vestimentaire fondé sur l’élégance et la mise en scène de soi. Elle repose sur le port de vêtements de grandes marques européennes, souvent associés à une forme de reconnaissance sociale dans les milieux urbains. Les propos d’Alain Mabanckou mettent en avant un déséquilibre économique : les dépenses réalisées localement alimentent principalement des entreprises étrangères. Ce circuit financier, centré sur des maisons de luxe européennes comme Versace ou John Lobb, traduit une absence de production équivalente à l’échelle locale.

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Des effets concrets sur les comportements sociaux

Au-delà de l’aspect économique, la SAPE influence les normes sociales dans plusieurs grandes villes congolaises. L’apparence vestimentaire constitue un facteur de distinction et peut peser dans les interactions sociales, notamment chez les jeunes générations.

Dans certains cas, cette valorisation de l’image s’accompagne de dépenses élevées, parfois au détriment d’autres priorités. Le phénomène contribue à installer une norme implicite où l’élégance devient un marqueur de statut, indépendamment des ressources réelles.

La critique formulée par Alain Mabanckou intervient alors que la SAPE continue de s’exporter et de gagner en visibilité internationale, notamment à travers des événements culturels et des représentations médiatiques en Europe.