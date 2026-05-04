Algérie–Niger : Abdelmadjid Tebboune presse l’achèvement de la centrale énergétique

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a demandé, dimanche, d’accélérer la finalisation de la centrale de production d’énergie en cours de réalisation au Niger. Cette instruction a été formulée lors d’une réunion du Conseil des ministres tenue à Alger, selon un communiqué officiel de la Présidence de la République.

D’après ce document, le chef de l’État a insisté sur la nécessité d’achever ce projet dans les délais impartis, en le qualifiant de réalisation majeure dans les relations entre les deux pays. Il a également appelé à un élargissement des domaines de coopération avec le Niger, en ciblant des secteurs jugés prioritaires pour les intérêts communs.

Un projet énergétique érigé en priorité

Le communiqué du Conseil des ministres souligne que la centrale électrique constitue un projet structurant dans le partenariat entre Alger et Niamey. Le président a insisté sur la qualité d’exécution et la rapidité de mise en œuvre, tout en demandant un suivi renforcé des engagements pris entre les deux États.

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Au-delà de ce chantier, les autorités algériennes entendent étendre leur coopération à d’autres domaines, notamment la prospection et l’exploitation pétrolière. Le chef de l’État a également donné instruction de renforcer les mécanismes de coordination entre les administrations, à travers une intensification des visites ministérielles et la mise en place de nouveaux canaux d’échanges.

Le même communiqué mentionne par ailleurs la volonté de lancer une coopération médiatique entre les deux pays afin d’accompagner les projets bilatéraux en cours.

Une dynamique engagée depuis le lancement du projet

Cette accélération intervient quelques semaines après le lancement officiel de la centrale électrique à Niamey, un projet d’une capacité annoncée de 40 mégawatts destiné à renforcer l’offre énergétique du Niger. Ce pays affiche un taux d’accès à l’électricité encore limité, ce qui confère à cette infrastructure un enjeu opérationnel immédiat.

Les autorités des deux pays avaient alors conclu plusieurs accords dans les secteurs de l’énergie et des infrastructures, avec pour objectif de renforcer leur partenariat économique. La centrale électrique constitue l’un des projets les plus avancés de cette coopération. Le suivi de ce chantier devrait désormais faire l’objet d’une attention accrue au niveau gouvernemental, conformément aux instructions données lors du Conseil des ministres.