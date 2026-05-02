Allemagne : un migrant camerounais se suicide en se jetant sous un train à Berlin

Carlos Bogning Zefack, un informaticien camerounais de 39 ans, s’est donné la mort lundi 27 avril 2026 à Berlin. Selon les informations de la police allemande, le drame s’est produit à 12h05 à la gare de Jungfernheide. L’homme s’est jeté sous un train ICE de la Deutsche Bahn en circulation à 240 km/h. Il est décédé sur le coup et son corps a été transféré à la morgue centrale de Berlin.

Un parcours migratoire entravé

Parti du Cameroun en 2021, Carlos Bogning Zefack a suivi un parcours migratoire passant notamment par la Biélorussie et la Lituanie avant d’atteindre l’Allemagne en 2023. Il a ensuite vécu environ deux ans dans un centre d’accueil pour réfugiés à Eisenhüttenstadt, dans le Brandebourg. Sa demande d’asile a été refusée à la fin de l’année 2024. Après une expulsion vers la Lituanie, il serait revenu en Allemagne de manière irrégulière et s’était installé à Bernau, près de Berlin, chez son frère cadet, où il vivait depuis environ huit mois.

Des tensions familiales dégénérées en harcèlement

D’après des témoignages recueillis par Le TGV de l’info, le drame tire son origine du passé conjugal trouble de Carine Laure Daka Arimin, la belle-sœur de la victime. Bien qu’établie en Allemagne depuis 2020 et régularisée grâce au soutien du frère de Carlos, un ingénieur, elle cachait un secret : un premier mariage non dissous au Cameroun avec un homme en tenue, dont sont issus trois enfants.

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La situation a basculé lorsque son époux a découvert la vérité et exigé un acte de divorce officiel. Cette pression aurait engendré chez Carine Laure une profonde amertume, qu’elle a cruellement retournée contre Carlos. Pendant huit mois, le jeune homme est devenu le bouc émissaire de cette colère, subissant harcèlement et menaces d’expulsion, jusqu’à la dénonciation fatale.

Le dimanche 26 avril, une dernière menace

Le dimanche 26 avril à 8h23, Carine Laure aurait envoyé un message à son mari exprimant son exaspération : « Je t’ai déjà averti je ne sais pas combien de fois… Sache que si je reviens et que je trouve encore ton frère là, je te donnerai un avant-goût de ce que ça fait de mettre ses menaces à exécution ».

Le lendemain, elle est passée à l’acte. Le lundi 27 avril à 9h41, elle a envoyé un courriel de signalement aux autorités allemandes concernant la situation irrégulière de Carlos, en mettant son mari en copie. Environ deux heures plus tard, Carlos a été victime d’un incident mortel impliquant un train ICE à la gare de Jungfernheide.

D’après des témoignages recueillis par Le TGV de l’info auprès de proches du défunt, ce drame serait lié à une profonde détresse psychologique aggravée par un conflit familial. Carlos laisse derrière lui une épouse et trois enfants au Cameroun.