Missiles et mariages : l'Iran met en scène ses "couples du sacrifice" en temps de guerre

Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a organisé, le 18 mai 2026 à Téhéran, des cérémonies de mariage collectif réunissant près d’un millier de couples inscrits au programme Janfada — littéralement « sacrifice de vie » — sur plusieurs grandes places de la capitale iranienne. La télévision d’État a retransmis les cérémonies en direct.

Place Imam Hossein, 110 couples ont échangé leurs vœux sur une scène décorée de ballons, sous un portrait géant du guide suprême Mojtaba Khamenei, selon l’agence iranienne Mehr. Les mariés sont arrivés à bord de jeeps militaires du CGRI ornées de fleurs fraîches, stationnées aux côtés d’un missile de défense aérienne exposé sur la place. Un missile « Khaybar-buster » était également visible en bordure de cérémonie, devant lequel des jeunes filles ont posé pour des photos.

Un programme de mobilisation nationale

Le Janfada est une campagne lancée par les autorités iraniennes en réponse aux menaces d’invasion terrestre formulées par les États-Unis et Israël. Les participants s’engagent à risquer leur vie pour défendre la République islamique, notamment en formant des chaînes humaines devant des infrastructures stratégiques comme les centrales électriques. Selon les autorités iraniennes, plus de 31 millions de personnes auraient rejoint le programme, parmi lesquelles le président du Parlement Mohammad Bagher Ghalibaf et le président Massoud Pezeshkian.

La date n’a pas été choisie au hasard : le 18 mai coïncidait avec le 1er Dhu al-Hijja, anniversaire du mariage de l’imam Ali et de Fatima, célébrée en Iran comme le « Jour du mariage ». L’agence WANA (West Asia News Agency) rapporte que les couples ont délibérément choisi les places publiques plutôt que les salles de fête pour diffuser un message de résistance collective.

Une trêve précaire en toile de fond

Les cérémonies se sont tenues alors qu’un cessez-le-feu fragile demeure en vigueur depuis le début du conflit, le 28 février 2026, déclenché par une vague de frappes conjointes américano-israéliennes contre l’Iran. Le président américain Donald Trump a plusieurs fois menacé de reprendre les opérations militaires, avant de suspendre lundi une nouvelle offensive planifiée.

Un marié interrogé par WANA a résumé l’état d’esprit des participants : « Nous aurions aimé que ce soit dans une situation plus pacifique, mais nous avions décidé de ce jour — qu’il y ait la guerre ou la paix. »

Les négociations entre Téhéran et Washington se poursuivent. Selon l’agence iranienne IRNA, l’Iran a soumis une nouvelle proposition de paix incluant la levée des sanctions, le retrait des forces américaines des zones proches de son territoire et le versement de réparations pour les destructions causées par les frappes — des conditions que Trump avait qualifiées de « poubelle » lors d’une offre précédente.