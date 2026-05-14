Arbeloa (Juvenil A) : « C'est moi qui décide qui joue, peu importe les noms »

Álvaro Arbeloa a pris publiquement position sur sa gestion du Juvenil A du Real Madrid lors d’une conférence de presse tenue à la Ciudad Real Madrid, à la veille d’un match de Copa de Campeones Juvenil contre l’Athletic Club. L’entraîneur de la première équipe merengue a revendiqué une autorité sans partage sur les choix sportifs concernant les jeunes joueurs de la formation madrilène.

Une prise de parole sans ambiguïté

Face aux médias, Arbeloa a été direct : « Tant que je suis dans ce fauteuil, c’est moi qui décide qui joue et qui ne joue pas. Peu importe leurs noms. Si ça leur convient, tant mieux — sinon, ils peuvent attendre le suivant. » Des propos relayés par le journaliste spécialisé Fabrizio Romano, qui a capté l’intervention en direct depuis la salle de presse du club.

Un message adressé aux jeunes talents

Arbeloa avait déjà évoqué publiquement le cas de Franco Mastantuono, estimant que le milieu argentin de 18 ans aurait pu évoluer en équipe de jeunes, tout en saluant son niveau et sa maturité. Cette déclaration viserait à rappeler la hiérarchie au sein de la Fábrica, où les ego peuvent être élevés dès le plus jeune âge.

Arbeloa, un double rôle assumé

Nommé entraîneur du Real Madrid Castilla en début de saison 2025-26, Arbeloa a pris les rênes de la première équipe le 12 janvier 2026 en remplacement de Xabi Alonso. Il conserverait un lien étroit avec les équipes de formation du club, dont le Juvenil A, catégorie qu’il a dirigée de 2022 à 2024 et avec laquelle il avait décroché un triplé Liga-Copa-Copa de Campeones. Le match de Copa de Campeones Juvenil contre l’Athletic Club était programmé à 17h00.