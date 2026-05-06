Cotonou : les pluies du 6 mai perturbent la circulation, la mairie mobilise ses équipes

De fortes précipitations enregistrées dans la matinée du mercredi 6 mai 2026 à Cotonou ont entraîné des inondations sur plusieurs axes routiers de la ville. La mairie de Cotonou, dirigée par le maire Luc Gnacadja, a réagi à travers une publication sur sa page Facebook pour faire le point sur la situation et annoncer les premières mesures.

L’eau a envahi plusieurs chaussées, compliquant la circulation et ralentissant les déplacements des usagers. Les perturbations ont été constatées dans différentes zones urbaines, affectant aussi bien les automobilistes que les conducteurs de deux-roues.

Des interventions techniques déployées sur le terrain

Face à ces inondations, les services municipaux ont engagé des équipes techniques dans les secteurs les plus touchés. L’objectif consiste à faciliter l’évacuation des eaux stagnantes et à rétablir progressivement des conditions normales de circulation.

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Dans son message publié en ligne, le maire Luc Gnacadja indique que les agents sont mobilisés pour intervenir sur les points critiques, notamment en lien avec les systèmes d’assainissement et les voies de drainage. Les opérations portent sur le dégagement des exutoires et l’amélioration de l’écoulement des eaux de pluie. Les autorités municipales précisent que ce type de perturbation tend à s’atténuer dans les heures qui suivent les précipitations, une fois le niveau des eaux en baisse.

Appel à la prudence et enjeux d’aménagement urbain

La mairie invite les populations à adapter leurs déplacements en période de fortes pluies, en évitant les zones inondées et en limitant les sorties lorsque les conditions météorologiques sont défavorables. « J’invite les populations à limiter leurs déplacements pendant les plus fortes pluies, à éviter les zones inondées et à faire preuve de prudence », a déclaré Luc Gnacadja dans sa publication. Au-delà de la gestion immédiate, l’autorité municipale insiste sur la nécessité d’améliorer la résilience de la ville face aux aléas climatiques. La question de la préservation des couloirs naturels d’écoulement des eaux est évoquée comme un levier pour réduire l’ampleur des inondations.

Cotonou, située en zone côtière et caractérisée par une faible altitude, reste exposée aux phénomènes de stagnation des eaux pluviales, notamment en période de forte pluviométrie. Les épisodes d’inondation récurrents soulignent les défis liés à l’urbanisation et à l’entretien des infrastructures de drainage. Les services municipaux annoncent maintenir leur dispositif d’intervention dans les prochaines heures, en fonction de l’évolution des conditions météorologiques et du niveau des eaux sur les principaux axes de la ville.