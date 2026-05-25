Présidence 2026-2033 : L’ère Wadagni s'ouvre

Romuald Wadagni est officiellement devenu le nouveau président de la République du Bénin le dimanche 24 mai 2026. Au Palais des Congrès de Cotonou, en ce jour de Pentecôte, l’ancien ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances a prêté serment devant les institutions de la République, ouvrant ainsi une nouvelle séquence politique pour le pays. La cérémonie d’investiture, qui a suscité une forte attention au Bénin, marque le début du mandat présidentiel 2026-2033.

Autour du nouveau chef de l’État, plusieurs personnalités béninoises et délégations étrangères avaient effectué le déplacement. Des représentants de plusieurs pays africains ainsi que des personnalités politiques et institutionnelles de la sous-région ont assisté à cette cérémonie considérée comme un moment important de la vie institutionnelle béninoise

Un discours tourné vers la continuité et l’ouverture vers les pays voisins

Dans son allocution, Romuald Wadagni a mis l’accent sur la continuité de l’action publique engagée depuis 2016 et a tendu la main aux pays voisins. Le nouveau président a insisté sur la nécessité de consolider les acquis économiques et institutionnels enregistrés ces dernières années. Il a également évoqué l’importance de l’unité nationale, de la stabilité et du renforcement de la cohésion sociale.

Le chef de l’État a rappelé plusieurs priorités liées au développement économique, à l’amélioration des services publics, à l’emploi des jeunes et à la modernisation des infrastructures. Son intervention a aussi été marquée par un appel à la mobilisation collective autour des ambitions du pays pour les prochaines années.

Connu pour son profil de technocrate et sa maîtrise des dossiers économiques, Romuald Wadagni arrive à la tête de l’État après avoir occupé pendant plusieurs années des fonctions stratégiques au sein du gouvernement de Patrice Talon. Son parcours et sa gestion des finances publiques avaient contribué à renforcer sa visibilité sur la scène politique nationale.

Un nouveau cycle politique

Avec cette investiture, le Bénin entre officiellement dans une nouvelle phase de son histoire politique. Après les deux mandats de Patrice Talon, l’arrivée de Romuald Wadagni ouvre un septennat placé sous le signe des attentes économiques, sociales et institutionnelles.

Le nouveau président devra désormais transformer les orientations annoncées lors de son discours en résultats concrets, dans un contexte régional marqué par plusieurs défis sécuritaires et économiques. Pour ses partisans comme pour ses observateurs, ce début de mandat représente l’ouverture d’une nouvelle étape dont les premiers choix seront particulièrement scrutés.