Bénin : le chef du 12e arrondissement de Cotonou placé en détention par la CRIET pour abus de fonctions

Samuel Akindès, le chef du 12e arrondissement de Cotonou, a été incarcéré à la maison d’arrêt de la ville, selon plusieurs sources médiatiques béninoises. Il a été arrêté le vendredi 1er mai par des agents de la Brigade économique et financière, puis déféré devant le parquet spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Les autorités judiciaires lui reprochent un abus de fonction. Pour l’instant, les éléments précis à l’origine des accusations n’ont pas été rendus publics.

Huit semaines à la tête de l’arrondissement

Samuel Akindès avait officiellement été installé dans ses fonctions le 6 mars 2026, à l’occasion de la session municipale consacrée à la mise en place des treize chefs d’arrondissement de Cotonou pour la période 2026-2033. Cette séance, dirigée par le préfet du département du Littoral, avait également permis de désigner les responsables des différentes commissions permanentes du conseil municipal. Son interpellation survient donc à peine deux mois après son entrée en fonction effective.

Procédure devant la CRIET

La CRIET a ordonné sa détention à l’issue de sa présentation devant le procureur spécial. Cette procédure détermine généralement les suites de l’enquête préliminaire et les conditions d’instruction du dossier. Aucune information n’a pour l’instant été communiquée concernant les dates des comparutions à venir ou l’évolution de la procédure.