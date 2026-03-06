Bénin : Tout savoir sur les 13 nouveaux chefs d’arrondissements de Cotonou

La municipalité de Cotonou dispose désormais de l’équipe chargée de conduire l’administration locale pour les sept prochaines années. La liste des chefs des treize arrondissements de la capitale économique du Bénin a été rendue publique vendredi 6 mars 2026, lors d’une session du conseil municipal présidée par le préfet du département du Littoral.

Au cours de cette séance, les autorités municipales ont également désigné les présidents des commissions permanentes du conseil municipal. Ces organes techniques sont chargés d’examiner les dossiers sectoriels avant leur présentation en session plénière.

Sept chefs d’arrondissement reconduits

Sur les treize responsables désignés pour diriger les arrondissements de Cotonou, sept ont été reconduits par leur formation politique. Il s’agit de Maurille Omer Adetonah dans le 3ᵉ arrondissement, Saliou Adelabou Adedjouma dans le 4ᵉ arrondissement, Parfait Dekoun dans le 5ᵉ arrondissement et Yves Christian Gnidokponou dans le 10ᵉ arrondissement.

La liste des responsables reconduits comprend également Georges Raymond Ayaovi pour le 11ᵉ arrondissement, Samuel Akindes pour le 12ᵉ arrondissement et Folly Bébé Adade Messan pour le 13ᵉ arrondissement.

Treize responsables pour l’administration de proximité

À l’issue de la session municipale, treize personnalités ont été retenues pour conduire les arrondissements de la ville. Florent Comlan Pedro prend la tête du 1er arrondissement, tandis que Prosper Akouegnon Gogoyi a été désigné pour diriger le 2e arrondissement. Le 3e arrondissement reste sous la responsabilité de Maurille Omer Adetonah. Le 4e arrondissement est confié à Saliou Adelabou Adedjouma et le 5e à Parfait Dekoun. Alexandre Sewa prend la tête du 6e arrondissement.

Le 7e arrondissement sera dirigé par Edgard Djossou, tandis que Delphine Acclasato a été désignée pour le 8e arrondissement. Valère Félicien Assouh assurera la gestion du 9e arrondissement. Yves Christian Gnidokponou prend la responsabilité du 10e arrondissement. Georges Raymond Ayaovi dirigera le 11e arrondissement, Samuel Akindes le 12e et Folly Bébé Adade Messan le 13e arrondissement. Ces responsables constituent l’échelon de proximité de l’administration communale et servent d’interface entre la mairie centrale, les chefs de quartier et les populations.

Les commissions permanentes mises en place

La même session a permis de désigner les présidents des commissions permanentes du conseil municipal. Ces structures participent à la préparation des décisions du conseil à travers l’étude des dossiers techniques et administratifs. La commission des affaires domaniales et environnementales sera présidée par Léopold Gbenou. La commission des affaires économiques et financières revient à Romulus Agbedjekou.

La commission des affaires sociales, culturelles et sportives sera dirigée par Jean Aholou, tandis que Denis Maximin Gnonlonfoun prend la tête de la commission chargée de la coopération et des relations avec les institutions. Les commissions permanentes examinent notamment les projets relatifs à la gestion foncière, aux finances municipales, aux politiques sociales et aux partenariats institutionnels avant leur adoption par le conseil municipal.