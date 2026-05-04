Bénin : trois personnes interpellées à Pahou après le vol d’un tricycle à Cotonou

Le commissariat de l’arrondissement de Pahou a procédé, vendredi 1er mai 2026, à l’interpellation de trois individus soupçonnés d’être impliqués dans le vol d’un tricycle survenu à Cotonou. L’opération, menée par la Police républicaine, a permis de retrouver le véhicule et de mettre fin à une tentative de revente, selon les informations publiées sur la page Facebook de la Police républicaine. Les faits se sont déroulés dans la nuit du jeudi 30 avril au vendredi 1er mai 2026 dans le quartier Fidjrossè.

Un vol nocturne dans un atelier de menuiserie

D’après les éléments communiqués par la Police républicaine, deux individus se seraient introduits dans un atelier de menuiserie situé à Fidjrossè, à Cotonou. Sur place, ils auraient emporté un tricycle appartenant à l’établissement. Après le vol, les présumés auteurs auraient pris contact avec une tierce personne afin d’organiser la revente du bien. Cette démarche les aurait conduits vers la localité de Pahou.

Une opération policière au moment de la transaction

Toujours selon la Police républicaine, la tentative de vente du tricycle s’effectuait avec un acheteur potentiel, identifié comme récupérateur de ferraille. L’échange devait avoir lieu à Pahou lorsque les forces de sécurité sont intervenues. Les agents du commissariat local ont procédé à l’interpellation des trois suspects sur place, interrompant ainsi la transaction. Les personnes arrêtées ont nié les faits lors des premières auditions. Elles ont toutefois été mises en cause à la suite des investigations et des recoupements effectués par les enquêteurs.

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Des vérifications menées entre Cotonou et Pahou

Dans le cadre de l’enquête, les forces de sécurité ont effectué des déplacements entre les quartiers Agla et Fidjrossè à Cotonou. Ces vérifications ont permis de retrouver le propriétaire du tricycle et d’établir le lien entre le véhicule saisi et le vol signalé.

La Police républicaine a indiqué que ces éléments ont contribué à consolider le dossier transmis aux autorités judiciaires. Les trois suspects devraient être présentés au procureur de la République pour répondre des faits qui leur sont reprochés. L’enquête se poursuit afin de déterminer les conditions exactes du vol et les éventuelles complicités. Selon les dispositions du Code pénal béninois, le vol en réunion et la tentative de revente de biens volés constituent des infractions passibles de sanctions pénales, dont l’appréciation relève des juridictions compétentes.