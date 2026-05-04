Bénin : Un différend conjugal vire au drame à Sinendé (Décès du mari)

Un homicide conjugal s’est produit dans la soirée du samedi 2 mai 2025 dans le village de Sèrou, arrondissement de Fô Bouré, commune de Sinendé, au nord du Bénin. Une jeune femme est suspectée d’avoir tué son mari à l’arme blanche à l’issue d’une altercation, selon des informations rapportées par Fraternité FM de Parakou. Les premiers éléments recueillis par la radio locale indiquent que le drame fait suite à des tensions liées à des soupçons d’infidélité au sein du couple.

D’après Fraternité FM de Parakou, l’époux aurait découvert des messages jugés compromettants entre sa conjointe et un autre homme via l’application WhatsApp. Il aurait alors pris le téléphone de cette dernière et échangé avec l’interlocuteur en se faisant passer pour elle. Un rendez-vous aurait été fixé entre les deux hommes. Sur place, l’individu contacté aurait quitté les lieux après avoir identifié le mari. De retour au domicile, l’homme aurait confronté son épouse. La discussion aurait dégénéré en dispute.

Une altercation suivie de coups mortels

Selon la même source, la situation se serait aggravée après des propos attribués à la femme, indiquant que l’un des enfants du couple ne serait pas issu de leur relation. Cette déclaration aurait entraîné une bagarre entre les deux époux.

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Au cours de l’affrontement, la femme aurait saisi un couteau et porté des coups à son mari, provoquant des blessures mortelles. Après les faits, elle aurait tenté de quitter les lieux avant d’être interceptée par des habitants, puis ramenée sur place. Alertées, les forces de sécurité se sont rendues à Sèrou pour procéder aux constatations d’usage.

Enquête ouverte et précédent récent à Parakou

Contacté par Fraternité FM de Parakou, le chef de l’arrondissement de Fô Bouré, Saou Kokou, a confirmé le décès. Il a indiqué que le corps a été remis à la famille pour inhumation et qu’une enquête a été ouverte.

Ce drame intervient quelques jours après un autre fait de violence conjugale signalé à Parakou. Une femme, atteinte par balle le 30 avril 2026 dans le quartier Beyarou, est décédée le 3 mai au Centre hospitalier universitaire départemental du Borgou, toujours selon Fraternité FM de Parakou. Son ex-conjoint est soupçonné d’avoir fait usage d’une arme à feu à la suite d’un différend. Dans le cas de Sinendé, la mise en cause devrait être présentée devant la justice dans les prochains jours.