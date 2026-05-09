Blessé, Mbappé sort la nuit à Madrid avec Ester Expósito à 48h du Clasico

Dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 mai, le streamer espagnol MarioTaxi a filmé en direct sur Twitch Kylian Mbappé au volant d’une Audi R8, accompagné de l’actrice Ester Expósito, dans les rues de Madrid. La scène, captée par hasard lors d’un live régulier, est devenue virale en quelques heures — à moins de 48 heures du Clasico Barcelone-Real Madrid.

Un live ordinaire, une rencontre inattendue

MarioTaxi, créateur de contenu suivi par plus de 130 000 abonnés sur Twitch, diffuse ses trajets en temps réel depuis son véhicule. Vendredi soir, peu avant minuit, il croise la route du véhicule de Mbappé. Les deux voitures se retrouvent côte à côte à un feu rouge. Ester Expósito baisse sa vitre et reconnaît le streamer, qu’elle connaissait déjà. « T’es à fond en ce moment, non ? Avec Twitch », lui lance-t-elle, avant de saluer les spectateurs connectés en direct. Mbappé, au volant, observe la scène sans intervenir.

Une sortie qui intervient dans un contexte tendu

L’attaquant français est indisponible depuis le 24 avril en raison d’une blessure à l’arrière de la cuisse gauche. Sa présence dimanche au Camp Nou pour le Clasico reste incertaine — il n’aurait effectué qu’une partie de l’entraînement collectif samedi matin, selon plusieurs médias espagnols. Cette sortie nocturne survient par ailleurs une semaine après la polémique liée à un voyage en Italie avec Ester Expósito, durant lequel Mbappé aurait atterri à Madrid à quelques minutes du coup d’envoi d’un match du Real contre l’Espanyol.

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Un Clasico sous haute tension

Le match de dimanche soir à 21h au Spotify Camp Nou dépasse le cadre sportif habituel. Barcelone, avec onze points d’avance au classement, pourrait être sacré champion d’Espagne en cas de victoire ou de match nul face au Real Madrid. Pour les Merengues, la rencontre se dispute dans un vestiaire fragilisé par un incident entre Valverde et Tchouaménicette semaine à l’entraînement. Mbappé, meilleur buteur de Liga avec 24 réalisations cette saison, figurerait dans le groupe selon des sources proches du club.