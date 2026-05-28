CEDEAO : Omar Touray dresse le bilan des "progrès remarquables" réalisés en 51 ans

Dr Omar Alieu Touray, président de la Commission de la CEDEAO, a adressé un message officiel le 28 mai 2026 à l’occasion du 51e anniversaire de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest. Le responsable énumère les « progrès remarquables » accomplis depuis la création de l’organisation et énonce les priorités pour renforcer l’intégration régionale face aux défis contemporains.

Des accomplissements structurants en cinq décennies

Fondée le 28 mai 1975, la CEDEAO a « facilité la libre circulation à travers les frontières, permettant à nos peuples de voyager, commercer et se connecter sans barrières », selon le Dr Touray. L’organisation a « promu le commerce intra-régional, mis en œuvre un tarif extérieur commun et développé des infrastructures régionales essentielles reliant nos capitales et nos marchés ».

Sur le plan monétaire et énergétique, l’organisme a « posé les bases d’une monnaie unique, construit un marché régional de l’électricité et étendu la connectivité numérique au-delà des frontières ». Dans les domaines humanitaires et sanitaires, il « est resté uni face aux épidémies, à l’insécurité et aux catastrophes naturelles, en apportant une aide humanitaire et en renforçant les systèmes de santé et d’alimentation ».

Le développement humain a également été au cœur de l’action régionale, avec un investissement dans « la promotion de l’égalité des genres, l’autonomisation de la jeunesse et le développement du capital humain ». Sur le plan politique, la CEDEAO « a défendu la démocratie, envoyé des missions d’observation électorale et mobilisé notre Force en attente pour préserver la paix et la stabilité régionales ».

Un tournant d’action requis

Le thème retenu pour cet anniversaire — « Construire aujourd’hui la CEDEAO du futur » — représente « à la fois un appel fort à l’action et une déclaration d’intention », explique le Dr Touray. Selon lui, « l’avenir que nous imaginons pour notre région ne naîtra pas par hasard, mais devra être construit consciemment et collectivement, à travers les décisions positives que nous prenons et les engagements que nous assumons aujourd’hui ».

Cependant, la situation régionale s’est compliquée. La CEDEAO, composée actuellement de douze États membres, a vu sa composition modifiée suite aux départs du Mali, du Burkina Faso et du Niger en janvier 2025. La Guinée-Bissau a également connu une suspension en novembre 2025 après un coup d’État, avant sa réintégration en janvier 2026. Face au terrorisme, aux changements climatiques, aux modifications anticonstitutionnelles de gouvernement et aux inégalités économiques, le Dr Touray affirme que « la CEDEAO est meilleure et plus forte lorsqu’elle est unie comme une Communauté ».

Citoyens au centre de l’intégration

Le président de la Commission adresse un message directement aux habitants de la région : « Notre vision de l’intégration vise avant tout à améliorer votre quotidien, créer des opportunités pour la jeunesse, autonomiser les femmes, faciliter le commerce et garantir la paix et la sécurité à nos frontières ».

Selon le Dr Touray, « construire la CEDEAO du futur exigera encore plus d’innovation, d’efficacité et de collaboration entre nos institutions ». Il prône l’investissement dans la paix et la sécurité, l’accélération de la transformation numérique et la promotion d’une culture de responsabilité et de bonne gouvernance, tout en restaurant la confiance entre les institutions et les citoyens.