Composants de missiles iraniens : Nétanyahou met la Chine en cause

Le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a accusé la Chine d’avoir livré des composants destinés à la fabrication de missiles à l’Iran, lors d’un entretien diffusé dimanche 10 mai 2026 sur CBS News dans le cadre de l’émission 60 Minutes.

Interrogé par le correspondant Major Garrett sur l’implication militaire de Pékin auprès du régime iranien, Nétanyahou a déclaré que la Chine avait fourni « un certain niveau de soutien, et notamment des composants particuliers liés à la fabrication de missiles ». Il a refusé d’aller plus loin sur ce point, indiquant ne pas vouloir parler à la place de Pékin.

Une accusation sans preuve publique produite

Les déclarations du Premier ministre israélien n’ont pas été étayées par des éléments de preuve rendus publics lors de l’entretien. Pékin n’a pas répondu directement à ces accusations au moment de la publication. Selon des rapports cités par Iran International et s’appuyant sur les données de l’Institut américain pour la paix, aucune vente d’armes directe de la Chine à l’Iran n’aurait été documentée depuis 2015, la coopération entre les deux pays semblant se limiter à des composants à double usage et des technologies civilo-militaires.

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L’entretien intervient alors qu’un sommet entre le président chinois Xi Jinping et le président américain Donald Trump est prévu dans les jours suivants. La Chine est le premier importateur mondial de pétrole brut transitant par le détroit d’Ormuz, dont la fermeture par l’Iran depuis le déclenchement du conflit pèse lourdement sur les marchés énergétiques.

La guerre contre l’Iran déclarée « non terminée »

Nétanyahou a réaffirmé lors de cet entretien que la guerre déclenchée le 28 février 2026 par Israël et les États-Unis contre l’Iran n’était pas achevée. Il a conditionné toute fin de conflit au retrait de l’uranium hautement enrichi du territoire iranien, au démantèlement des sites d’enrichissement et à la neutralisation des groupes armés soutenus par Téhéran.

Selon les estimations des observateurs internationaux, l’Iran détiendrait encore environ 440 kilogrammes d’uranium proche du niveau militaire. Des négociations entre Washington et Téhéran sont en cours, dans le cadre d’un cessez-le-feu fragile entré en vigueur début avril 2026 et régulièrement mis à l’épreuve par des échanges de tirs dans le golfe Persique.