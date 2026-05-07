Cristiano Ronaldo devient le 1er joueur à atteindre 100 buts dans quatre ligues

Buteur ce jeudi 7 mai sur la pelouse d’Al-Shabab lors de la victoire 4-2 d’Al-Nassr, Cristiano Ronaldo a marqué son 100e but en Saudi Pro League, devenant le premier joueur de l’histoire à franchir ce cap dans quatre championnats nationaux distincts.

Le Portugais de 41 ans a converti, à la 75e minute, un centre rasant de Sadio Mané d’une frappe du gauche pour porter le score à 3-1, lors de la 33e journée du championnat saoudien. Il s’agissait de sa 105e apparition sous le maillot d’Al-Nassr depuis son arrivée en décembre 2022.

Un record sans précédent dans l’histoire du football de club

Avec ce but, Ronaldo rejoint un territoire statistique qu’aucun autre joueur n’a jamais atteint : 100 buts inscrits en championnat dans quatre pays différents. Il avait déjà franchi cette barre en Premier League avec Manchester United — 145 buts en 346 matchs toutes compétitions confondues —, en Liga avec le Real Madrid — 311 buts en championnat sur 438 apparitions officielles au total — et en Serie A avec la Juventus, où il a inscrit 101 buts en 134 matchs entre 2018 et 2021.

Publicité

Ce palmarès statistique en club s’accompagne de 5 Ligues des Champions, 2 titres de champion d’Espagne, 2 Scudetti et 3 titres de Premier League. La Saudi Pro League demeure à ce jour la seule compétition nationale où il n’a jamais soulevé le trophée de champion — sa dernière couronne en championnat remonte à la Serie A 2019-2020 avec la Juventus.

Al-Nassr en position de force avant le dénouement du titre

Le but de Ronaldo, son 26e de la saison en championnat — il a marqué contre chaque équipe du plateau cette saison —, est intervenu dans un match que João Félix a dominé en signant un triplé. Al-Nassr s’impose 4-2 et porte son total à 82 points en 32 journées, soit cinq longueurs d’avance sur Al-Hilal, qui compte un match en retard.

Ce 100e but en Saudi Pro League est aussi le 971e de Ronaldo en carrière officielle selon les données compilées par les médias saoudiens, à 29 réalisations d’un objectif personnel de 1 000 buts qu’il a lui-même évoqué publiquement. Al-Nassr disputera prochainement le choc direct contre Al-Hilal, un match qui pourrait s’avérer décisif dans la course au titre.