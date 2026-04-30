Al-Nassr : Cristiano Ronaldo poursuit sa course vers les 1000 buts

Le club saoudien d’Al-Nassr a renforcé sa position en tête du championnat en s’imposant face à Al-Ahli lors d’un match disputé en Saudi Pro League cette semaine. La rencontre a basculé à la 76e minute grâce à un but de Cristiano Ronaldo, avant un second but inscrit en fin de partie.

Pendant plus d’une heure, les deux formations sont restées au coude-à-coude, sans parvenir à concrétiser leurs occasions. La délivrance est finalement venue de l’attaquant portugais, décisif à la 76e minute. Ce but a modifié la physionomie de la rencontre, contraignant Al-Ahli à se découvrir. Dans les ultimes instants, Kingsley Coman a profité des espaces pour alourdir le score et assurer définitivement la victoire d’Al-Nassr.

Ce succès permet au leader du championnat de creuser l’écart sur ses poursuivants. L’équipe compte désormais huit points d’avance sur Al-Hilal, deuxième au classement, et treize sur son adversaire du jour. À ce stade de la saison, cette marge offre une position favorable dans la perspective du titre.

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Une barre symbolique qui se rapproche

Auteur du premier but de la rencontre, Cristiano Ronaldo poursuit en parallèle un objectif personnel. L’attaquant portugais totalise désormais 970 buts en carrière professionnelle. La barre des 1000 buts, jamais atteinte dans le football professionnel moderne selon les comptabilités officielles, se situe désormais à 30 unités.

À 41 ans, l’ancien joueur du Real Madrid et de Manchester United continue d’afficher une efficacité notable devant le but. Son total en championnat cette saison s’élève à 25 réalisations, un chiffre qui le maintient parmi les attaquants les plus productifs de la ligue.

Une concurrence toujours active au classement des buteurs

Malgré ce rendement, Cristiano Ronaldo ne domine pas le classement des buteurs de la Saudi Pro League. D’après les statistiques publiées par des médias spécialisés, l’international portugais reste devancé par plusieurs attaquants, dont Julián Quiñones. Cette concurrence directe n’empêche toutefois pas le joueur d’Al-Nassr de maintenir un rythme élevé, dans un championnat marqué par une forte densité offensive.

La lutte pour le titre de meilleur buteur reste ouverte à l’approche des dernières journées. Le calendrier de la Saudi Pro League doit encore offrir plusieurs rencontres à Al-Nassr, qui tentera de conserver son avance au classement tout en permettant à son attaquant vedette de se rapprocher un peu plus du seuil des 1000 buts.