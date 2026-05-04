C. Ronaldo, Messi et Neymar: Cafu donne sa préférence sur le plan technique

Le 3 mai 2026, dans un entretien accordé au média britannique The Times et relayé par la presse sportive et les réseaux sociaux, l’ancien international brésilien Cafu a évoqué la situation de Neymar à l’approche de la prochaine Coupe du monde. L’ancien capitaine de la Seleção et champion du monde 94 estime que Neymar conserve un rôle central dans l’équipe nationale, malgré une période plus compliquée sur le plan physique et sportif.

Selon l’ancien défenseur, le joueur formé à Santos FC puis passé par le FC Barcelone, le PSG et Al Hilal FC en Arabie Saoudite, dispose d’un potentiel technique supérieur à celui de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Âgé de 34 ans, l’attaquant peine toutefois à retrouver son meilleur niveau après plusieurs blessures.

Neymar plus fort que CR7 et Messi ?

Malgré tout, il reste perçu comme un élément capable d’influencer le cours d’un match. Tout au long de sa carrière, il a su marquer ses équipes et les matchs par son talent. Si son rendement actuel suscite des interrogations, Neymar a toujours sû se révéler lors des grandes occasions. Peu sont les observateurs à avoir des doutes sur sa capacité à être présent, en forme, cet été.

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La sélection brésilienne s’apprête à évoluer sous les ordres de Carlo Ancelotti, récemment nommé à la tête de l’équipe. L’objectif pour le coach italien est de redorer le blason des Auriverde et surtout, de décrocher le titre. Une victoire en 2026 serait une première depuis 2002, date à laquelle le Brésil a remporté la Coupe du monde pour la dernière fois.

Neymar sera-t-il sélectionné pour la prochaine Coupe du monde ?

D’ailleurs, la participation de Neymar à la compétition n’est pas actée, loin de la, même. En effet, il n’a pas toujours été sélectionné par Ancelotti. Son absence lors des matchs contre la France et la Croatie avait été remarquée. À quelques mois de l’entrée en lice du Brésil, face au Maroc, cette non-sélection avait été perçue comme un signe avant coureur. Neymar parviendra-t-il à convaincre les observateurs et son sélectionneur, d’ici les prochaines semaines ?