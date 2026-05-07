LDC: le lot de consolation possible pour Kylian Mbappé

Un maigre lot de consolation. En effet, ce mercredi 6 mai, Kylian Mbappé s’est rapproché du titre de meilleur buteur de la Ligue des champions après l’élimination du Bayern Munich face au PSG (5-6 au meilleur des deux rencontres). L’attaquant français est en tête du classement des buteurs avec 15 buts inscrits en 11 matchs. Ce total pourrait suffire pour conserver la première place jusqu’à la finale prévue le 30 mai.

Le dernier concurrent direct de l’international français, Harry Kane, a quitté la compétition mercredi soir après le match nul du Bayern Munich contre Paris. L’attaquant anglais a bien marqué dans les dernières minutes de la rencontre, mais termine sa campagne avec 14 réalisations. Avec un seul match restant à jouer, aucun autre joueur encore qualifié ne semble réellement en mesure de revenir au niveau de Mbappé.

Une avance difficile à rattraper

Parmi les finalistes encore en lice, Khvitcha Kvaratskhelia est le joueur le plus proche du Français au classement des buteurs. L’ailier géorgie du PSG totalise actuellement 10 buts en 15 rencontres. Pour dépasser Mbappé, il devrait inscrire cinq buts lors de la finale face à Arsenal. Un scénario qui paraît très improbable.

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Les autres attaquants engagés sont plus en retard. Le Ballon d’Or Ousmane Dembélé compte 7 buts, tandis que Gabriel Martinelli, meilleur réalisateur d’Arsenal, en affiche 6. Sauf surprise majeure lors de la finale, Kylian Mbappé devrait donc conserver son avance au classement des buteurs.

Une nouvelle distinction en vue

Ce titre serait, pour lui, le second à la suite. Un maigre lot de consolation pour l’attaquant français qui ne rêve que d’une chose, remporter la Ligue des champions. Lui qui a justement quitté le PSG pour cela, regardera son ancien club jouer une nouvelle finale de Champion’s League. Le club parisien pourrait même marquer l’histoire en devenant le neuvième club à remporter le titre européen suprême, d’affilée.