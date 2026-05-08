Dangote Cement (13 Mds$) se prépare à entrer à la Bourse de Londres

Le groupe nigérian Dangote Cement, premier producteur de matériaux de construction du continent africain, prépare une double cotation à la Bourse de Londres d’ici septembre 2026. Son fondateur et président, Aliko Dangote, a confirmé le projet dans un entretien accordé au Financial Times publié le 7 mai 2026.

La société, valorisée à près de 13 milliards de dollars sur la Bourse de Lagos où elle est cotée depuis 2010, céderait environ 10 % de son capital à des investisseurs étrangers dans le cadre de cette introduction. Dangote Cement opère dans 11 pays africains et a enregistré un chiffre d’affaires de 1 190 milliards de nairas au premier trimestre 2026, en hausse de près de 20 % sur un an.

Des banques internationales mandatées pour piloter l’opération

Citigroup, JPMorgan Chase et Standard Bank ont été sélectionnées pour conseiller le groupe sur cette cotation secondaire, selon des personnes familières du dossier citées par le Financial Times. La décision finale reste conditionnée à l’environnement de marché et à la demande des investisseurs institutionnels.

Publicité

« Nous voulons faire une double cotation. Nous y pensons depuis sept à dix ans », a déclaré Aliko Dangote au Financial Times, précisant que son groupe traversait la période la plus chargée de son existence.

Des réformes britanniques qui lèvent les obstacles passés

Le projet avait été abandonné une première fois après 2018, en raison des exigences élevées de la Financial Conduct Authority (FCA), le régulateur britannique des marchés financiers. La FCA a depuis révisé ses règles d’admission à la cotation pour renforcer l’attractivité de la place londonienne face à la concurrence américaine et néerlandaise. Cette révision réglementaire a relancé les discussions du côté de Dangote Cement.

Le groupe prévoit de porter sa capacité de production annuelle de ciment de 60 à 100 millions de tonnes d’ici 2030, avec deux nouvelles usines déjà en construction au Nigéria.

La cotation londonienne de Dangote Cement pourrait intervenir en septembre 2026, sous réserve des conditions de marché. Aliko Dangote a indiqué au Financial Times son intention de céder jusqu’à 15 % du capital de sa raffinerie de Lagos via une introduction en bourse sur le marché nigérian au cours de la même année.