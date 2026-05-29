Nigeria : la raffinerie Dangote devient le premier exportateur mondial de kérosène (S&P Global)

La raffinerie Dangote, située au Nigeria, a occupé en avril 2026 la place de premier exportateur mondial de carburant aviation, selon des informations rapportées par Platts, filiale de S&P Global Commodity Insights. Cette performance intervient quelques mois après que l’installation a atteint sa capacité nominale de traitement de 650 000 barils de pétrole par jour.

D’après S&P Global, la montée en puissance de la raffinerie a coïncidé avec une période de fortes tensions sur les marchés internationaux des produits raffinés. Les expéditions de kérosène et de diesel en provenance du Nigeria ont progressé alors que plusieurs pays faisaient face à une réduction des approvisionnements en provenance du Moyen-Orient.

Une production à pleine capacité depuis février

La raffinerie Dangote a atteint son rythme de production maximal en février 2026. Cette étape a permis au complexe industriel, présenté comme la plus grande raffinerie d’Afrique, d’accroître rapidement ses volumes destinés aux marchés internationaux.

Dans un entretien accordé à Platts sur le site de la raffinerie, le directeur général de l’entreprise, David Bird, a souligné les défis associés à cette nouvelle dimension commerciale. « C’est un modèle de raffinage entièrement indépendant, comme on en trouve en Europe ou en Asie », a-t-il déclaré.

Selon lui, la poursuite de cette dynamique nécessitera une diversification des sources de brut, une sécurisation des débouchés commerciaux et un renforcement de la chaîne logistique de l’entreprise.

Des exportations dopées par la demande européenne

L’essor des exportations nigérianes de carburant aviation s’est également traduit par une présence accrue sur le marché européen. En avril 2026, les livraisons de jet fuel en provenance du Nigeria vers l’Europe ont atteint des niveaux records alors que plusieurs pays du continent cherchaient des alternatives à certains fournisseurs traditionnels du Golfe.

Cette évolution a renforcé le rôle de la raffinerie Dangote dans les échanges mondiaux de produits pétroliers raffinés. Les volumes expédiés depuis le Nigeria ont notamment contribué à répondre à la demande de marchés confrontés à des tensions sur l’approvisionnement en carburant aviation.

Un projet d’expansion déjà envisagé

Le groupe Dangote ne compte pas s’arrêter à ce premier succès. David Bird a indiqué disposer d’un horizon de trois ans pour mener un programme d’extension destiné à accroître davantage les capacités du site.

Avant cette nouvelle phase, la priorité reste toutefois la consolidation des performances actuelles. L’entreprise travaille notamment à sécuriser ses approvisionnements en pétrole brut et à adapter ses infrastructures logistiques afin de soutenir durablement les niveaux de production et d’exportation atteints depuis le début de l’année.