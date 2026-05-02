Décès de « Tonton J » au Bénin : le programme des obsèques dévoilé

Le comédien béninois Coffi Alexis Adadji, connu sous le nom de « Tonton J », sera inhumé le samedi 9 mai 2026 à Abomey, sa ville natale. Le programme des obsèques a été rendu public par sa famille, quelques jours après l’annonce de son décès survenu fin avril. Selon nos recoupements d’informations, les cérémonies funéraires s’étaleront sur deux journées, entre Abomey-Calavi et Abomey.

Une veillée artistique annoncée à Abomey-Calavi

Les hommages débuteront le vendredi 8 mai 2026 à Abomey-Calavi. Une veillée artistique est annoncée au domicile du défunt pour lui rendre un dernier hommage. Cette soirée devrait réunir proches, collègues et acteurs du monde culturel, dans un cadre dédié au recueillement et aux témoignages.

Inhumation prévue le 9 mai à Abomey

À l’issue de cette veillée, le cortège funèbre quittera Abomey-Calavi à l’aube du samedi 9 mai pour rejoindre Abomey. L’inhumation est prévue dans cette ville historique, dans un cadre annoncé comme familial. La date du 9 mai est également évoquée par d’autres sources médiatiques béninoises, confirmant le calendrier retenu pour les obsèques.

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Décédé dans la nuit du 22 au 23 avril 2026 à Cotonou, Coffi Alexis Adadji aurait été victime d’un malaise soudain survenu à son domicile. Il serait décédé lors de son évacuation vers un centre de santé. Figure du théâtre et de l’humour au Bénin, « Tonton J » cumulait plusieurs décennies de carrière. Il avait entamé son parcours artistique dans les années 1970, tout en menant une activité dans l’enseignement en tant qu’instituteur puis conseiller pédagogique. Les cérémonies prévues les 8 et 9 mai devraient constituer les principales étapes des hommages organisés en sa mémoire, avant son inhumation annoncée à Abomey.