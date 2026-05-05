Défense : l'UE simule des scénarios de guerre sans l'OTAN pour anticiper les menaces

Les vingt-sept États membres de l’Union européenne ont entamé lundi 4 mai un exercice collectif visant à tester leur capacité de réponse commune face à des attaques militaires et hybrides. La simulation, pilotée par le Service européen pour l’action extérieure (SEAE), porte sur des scénarios délibérément distincts du cadre opérationnel de l’OTAN.

L’exercice se décline en trois configurations. La première porte sur une agression contre un pays de l’UE non membre de l’Alliance atlantique — soit l’Autriche, Chypre, l’Irlande ou Malte. La deuxième teste la réponse à une attaque visant un État à la fois membre de l’UE et de l’OTAN, afin d’examiner comment les clauses de défense des deux organisations s’articulent entre elles. La troisième simule une agression qui resterait sous le seuil de déclenchement de l’OTAN en raison de son caractère hybride — cyberattaque, sabotage d’infrastructures, opération d’influence.

L’article 42.7, de la théorie à l’opérationnel

La clé juridique de l’exercice est l’article 42.7 du Traité sur l’Union européenne, qui impose à chaque État membre de porter assistance à un autre en cas d’agression armée sur son territoire. Invoquée une seule fois depuis son entrée en vigueur — par la France au lendemain des attentats de novembre 2015 —, cette clause n’a jamais été adossée à un plan opérationnel structuré.

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C’est précisément ce vide que le président chypriote Nikos Christodoulides entend combler. Il a demandé aux dirigeants européens de définir concrètement le mécanisme d’activation de la clause : quels pays interviennent en premier, selon quels besoins, dans quel délai. Le président du Conseil européen António Costa a mis cette réflexion à l’ordre du jour du sommet à venir, évoquant dans sa lettre d’invitation « l’environnement géopolitique et sécuritaire difficile » auquel le bloc fait face.

Une autonomie stratégique qui prend forme

L’exercice survient alors que l’Europe est exposée à un spectre de menaces élargi : cyberattaques attribuées à des acteurs étatiques russes, chinois, iraniens et nord-coréens visant les infrastructures critiques du continent, poursuite du conflit en Ukraine aux portes de l’Union, et fragilisation politique interne dans plusieurs États membres face à la progression des partis nationalistes.

La cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas a tenu à préciser que cette démarche ne visait pas à court-circuiter l’Alliance atlantique : « Il existe un pilier européen très fort au sein de l’OTAN, qui est en fait plus fort aujourd’hui parce que nous investissons tous davantage dans notre défense », a-t-elle déclaré.

La question a été débattue lundi après-midi lors d’une réunion à huis clos du Comité politique et de sécurité, l’organe d’ambassadeurs chargé des affaires étrangères et de sécurité de l’UE. Le SEAE doit produire à l’issue de l’exercice un rapport détaillant les procédures applicables, première étape vers un plan opérationnel formalisé que les États membres pourraient activer en cas de crise réelle.