Des avions espions américains interceptés par l'armée autrichienne, Vienne invoque sa neutralité

L’armée de l’air autrichienne a déployé des chasseurs Eurofighter à deux reprises en moins de 48 heures, les 10 et 11 mai 2026, pour intercepter des appareils de l’US Air Force approchant son espace aérien sans autorisation en règle. Les avions concernés sont des U-28A Draco, version militarisée du turbopropulseur Pilatus PC-12, utilisés par le Commandement des opérations spéciales de l’armée de l’air américaine (AFSOC) pour des missions de renseignement, surveillance et reconnaissance.

Deux scrambles en deux jours

Le porte-parole du ministère autrichien de la Défense, le colonel Michael Bauer, a confirmé publiquement les deux incidents sur le réseau social X. Le 10 mai, deux U-28A s’approchaient du massif du Totes Gebirge, en Haute-Autriche, sans les autorisations diplomatiques requises. Interceptés par une patrouille d’Eurofighter, ils ont fait demi-tour en direction de Munich. Le lendemain, à 12h31, une alerte de niveau « Priorität A » — le degré d’urgence le plus élevé de la défense aérienne autrichienne en temps de paix — a été déclenchée dans des circonstances similaires.

Selon le colonel Bauer, le statut exact des autorisations pour le second incident restait initialement « pas clair ». L’US European Command a depuis fourni une explication : « Ce vol a eu lieu après qu’une erreur administrative dans la paperasse d’autorisation de survol a été corrigée », a indiqué un responsable du commandement américain à Defense News. Pour le 10 mai, un plan de vol avait bien été déposé pour deux appareils depuis la base britannique de Mildenhall vers Bucarest, mais ce sont deux avions différents qui se sont présentés à la frontière autrichienne.

La neutralité autrichienne, cadre contraignant pour les survols militaires

L’Autriche est liée depuis 1955 par une loi constitutionnelle de neutralité permanente qui lui interdit d’adhérer à toute alliance militaire et soumet tout survol d’aéronef militaire étranger à une autorisation diplomatique préalable. Le pays n’est pas membre de l’OTAN, bien qu’il participe au programme Partenariat pour la paix. Durant la même période, neuf survols américains ont eu lieu au-dessus de la Suisse voisine, tous autorisés, sans incident.

Les incidents surviennent après qu’en avril 2026, Vienne avait refusé plusieurs demandes de transit aérien américaines liées aux opérations contre l’Iran. Le vice-chancelier Andreas Babler avait publiquement justifié ces refus par l’opposition de l’Autriche à toute escalade militaire dans la région.

Le colonel Bauer a indiqué que les suites des deux incidents seraient traitées par voie diplomatique entre les deux gouvernements. Aucune échéance officielle n’a été communiquée à ce stade.