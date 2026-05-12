Dessalement en Algérie: la compétition est lancée entre la Chine et l'Espagne

Le 10 mai 2026, en Algérie, l’Entreprise nationale des grands travaux pétroliers a publié, via le BAOSEM, un appel d’offres international restreint pour la future station de dessalement de Cap Colombi, à Dahra, dans la wilaya de Chlef. Cette offre porte sur la sous-traitance technologique du site, avec la conception du procédé, la fourniture des équipements et deux ans d’assistance technique. Plus spécifiquement, ce projet est piloté par ENGTP sous la supervision de l’Algerian Desalination Company, filiale de Sonatrach.

L’objectif affiché à la suite de la mise en place de cette offre est de renforcer l’alimentation en eau dans plusieurs régions du nord du pays touchées par le stress hydrique. Contrairement aux précédentes usines confiées directement à des groupes étrangers, ENGTP assure cette fois le rôle de maître d’œuvre national.

L’Algérie développe son savoir-faire

L’entreprise publique centralise la gestion du chantier. Elle limite aussi le rôle du partenaire étranger à l’expertise technologique “uniquement”. Cette évolution marque une nouvelle étape dans la stratégie de Sonatrach, qui cherche à développer les capacités techniques de ses filiales sur les grands projets industriels et à renforcer son autonomie dans la gestion de ses projets.

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Plusieurs entreprises espagnoles apparaissent déjà comme des prétendantes solides à l’obtention du contrat. Tedagua, Aqualia et Acciona Agua exploitent depuis plusieurs années des stations de dessalement sur le littoral algérien et semblent être en capacité de répondre au cahier des charges qui est imposé.

Les acteurs chinois, sur le qui-vive

Le français Veolia, via sa filiale Sidem, et le sud-coréen Doosan disposent d’une expérience reconnue dans le secteur et pourraient s’avérer être de sérieux concurrents quant à l’obtention de ce contrat. En parallèle, plusieurs entreprises chinoises devraient aussi se positionner, comme POWERCHINA, SEPCO III et Beijing Enterprises Water. Acteur de plus en plus implanté en Afrique, la Chine ambitionne de travailler avec les puissances régionales et de gagner en influence dans la région.