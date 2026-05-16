Macron salue la venue de Léon XIV : première visite d'État pontificale depuis 18 ans

Le pape Léon XIV se rendra en France du 25 au 28 septembre 2026, a confirmé ce samedi 16 mai la salle de presse du Saint-Siège. Emmanuel Macron a salué l’annonce sur X, évoquant « un honneur pour notre pays, une joie pour les catholiques et un grand moment d’espérance pour tous ». Il s’agit de la première visite d’État d’un souverain pontife dans l’Hexagone depuis septembre 2008 et le déplacement de Benoît XVI.

Une invitation portée par l’Élysée et les évêques

L’initiative remonte au 10 avril 2026. Reçu en audience au Vatican, Macron a personnellement appuyé la démarche engagée par le cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille et président de la Conférence des évêques de France. Le Saint-Siège a d’ailleurs mentionné explicitement le chef de l’État parmi les co-invitants officiels du voyage apostolique, aux côtés des autorités ecclésiastiques françaises et du directeur général de l’Unesco.

Paris, Lourdes et l’Unesco au programme

Le Saint-Siège a confirmé deux étapes : Paris et le siège de l’Unesco. Lourdes figurerait également au programme, selon les évêques français, sans que cette étape ait encore été officialisée par le Vatican. Un comité de pilotage se met en place sous la coordination de la Conférence des évêques de France. Les modalités pratiques et le programme détaillé seront communiqués ultérieurement.

Un cinquième voyage apostolique symboliquement chargé

Ce déplacement constituera le cinquième voyage apostolique de Léon XIV depuis son élection le 8 mai 2025, après la Turquie et le Liban, Monaco, l’Afrique et l’Espagne prévue en juin. Son prédécesseur François s’était rendu à trois reprises en France — à Strasbourg en 2014, Marseille en 2023 et en Corse en décembre 2024 — sans qu’aucune de ces visites ne revête le caractère d’une visite d’État officielle. Le cardinal Aveline avait souligné en mai que Léon XIV « a exprimé, à différentes occasions, la grande estime qu’il porte à notre pays et à son histoire spirituelle ».