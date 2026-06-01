Xénophobie en Afrique du Sud : le Ghana déconseille les voyages non essentiels

Le gouvernement ghanéen a déconseillé, le 1er juin, les voyages non essentiels vers l’Afrique du Sud en raison d’une recrudescence d’attaques xénophobes visant des ressortissants africains. Dans un avis officiel publié par le ministère des Affaires étrangères à Accra, les autorités appellent également les citoyens ghanéens présents sur le territoire sud-africain à redoubler de vigilance et à rester en contact avec les services consulaires.

Selon le ministère ghanéen des Affaires étrangères, les violences attribuées à des groupes se présentant comme des mouvements anti-immigration ont provoqué des blessures, des pillages ainsi que des fermetures ou prises de contrôle de commerces appartenant à des Africains. Les autorités affirment suivre la situation avec une « grande préoccupation ».

Le gouvernement du président John Dramani Mahama indique avoir engagé plusieurs démarches diplomatiques auprès de l’Afrique du Sud, notamment en convoquant le haut-commissaire sud-africain par intérim à Accra. Le Ghana affirme également avoir saisi l’Union africaine et entrepris des opérations visant à faciliter le retour de certains de ses ressortissants.

Accra appelle à la prudence

Dans son communiqué, le gouvernement recommande à ses citoyens de reporter les déplacements non indispensables vers l’Afrique du Sud jusqu’à nouvel ordre. Les Ghanéens déjà présents dans le pays sont invités à maintenir un contact régulier avec la représentation diplomatique de leur pays afin de bénéficier d’une assistance consulaire en cas de besoin.

Accra précise poursuivre sa coopération avec les autorités sud-africaines pour garantir la sécurité de ses ressortissants et organiser, lorsque cela est nécessaire, leur évacuation. Le ministère des Affaires étrangères demande également au gouvernement sud-africain de renforcer les mesures de sécurité en faveur des populations africaines ciblées et de faire respecter l’ordre public.

Un dossier déjà à l’origine de tensions diplomatiques

Cette nouvelle mise en garde intervient après un précédent épisode survenu à la fin du mois d’avril. Les autorités ghanéennes avaient alors convoqué le représentant sud-africain à Accra après la diffusion de vidéos montrant un ressortissant ghanéen pris à partie par un groupe hostile en Afrique du Sud.

À l’issue de ces échanges diplomatiques, Pretoria avait assuré qu’une réponse serait apportée aux actes de violence visant des étrangers et que les auteurs d’infractions seraient poursuivis conformément à la législation du pays.

Le gouvernement ghanéen réaffirme dans son dernier avis sa volonté de continuer à travailler avec les autorités sud-africaines tout en accordant la priorité à la protection de ses ressortissants à l’étranger. Aucune date n’a été avancée pour la levée de la recommandation concernant les voyages non essentiels vers l’Afrique du Sud.