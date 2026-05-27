Hajj 2026 : un nigérian décède à Muzdalifah, cinquième africain en deux semaines

Un pèlerin nigérian, originaire de l’État de Bauchi, est décédé à Muzdalifah en Arabie saoudite, dans la nuit du mercredi 27 mai 2026, lors du déplacement des fidèles depuis Arafat. Il s’agit du cinquième ressortissant africain à perdre la vie lors du Hadj 2026 en deux semaines. Selon le journal nigérian Daily Trust, les autorités saoudiennes n’ont pas encore confirmé officiellement ni l’identité du défunt ni les circonstances exactes du décès.

D’après la même source, des équipes de sécurité saoudiennes et des secours médicaux sont intervenus rapidement pour évacuer le corps de la zone. Des témoins affirment que le pèlerin avait été transporté en fauteuil roulant par les forces de sécurité, accompagné de personnel médical et de deux responsables du contingent de l’État de Bauchi.

Cinquième décès africain depuis la mi-mai

Ce décès porte à cinq le nombre de pèlerins africains morts depuis la mi-mai lors du Hajj 2026. Le Sénégal a été le premier contingent touché : Ibrahima Mbaye, 81 ans, est décédé le 13 mai à Médine à la suite d’un malaise, suivi d’Alioune Badara Diop, mort le 18 mai à La Mecque peu après avoir accompli sa prière d’intention. Le même jour, la Guinée perdait Ibrahima Taran Diallo des suites d’une complication respiratoire brutale. Le 26 mai, le Ghana enregistrait le décès de Musah Sidi, 53 ans, victime d’un arrêt cardiaque survenu lors du rituel du Tawaf autour de la Kaaba.

Muzdalifah, étape à haut risque sous 45 °C

Le décès est survenu à l’une des étapes les plus physiquement éprouvantes du pèlerinage. Muzdalifah est une zone à ciel ouvert où les pèlerins passent la nuit après la station d’Arafat, exposés aux températures nocturnes consécutives à des journées extrêmes. Cette année, le thermomètre a atteint 45 °C dans la région de La Mecque selon les autorités sanitaires saoudiennes, qui ont appelé les participants à limiter leur exposition au soleil et à s’hydrater régulièrement.

La cause exacte du décès du pèlerin nigérian devra être établie par les autorités compétentes saoudiennes. Le Hajj 2026 se poursuit jusqu’au 30 mai avec les jours de Tachriq, consacrés à la lapidation des trois stèles à Mina. Les premiers vols de retour vers les pays africains sont attendus à partir du début juin, selon les calendriers établis par les commissariats nationaux au Hadj.