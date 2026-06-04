Sénégal : Le ministre de l'urbanisme Fofana quitte PASTEF

Le ministre sénégalais de l’Urbanisme, Moussa Bala Fofana, a publiquement acté sa rupture avec le parti PASTEF après avoir été reconduit dans ses fonctions au sein du nouveau gouvernement formé le 1er juin 2026 sous la direction du Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo. Sa prise de position fait directement écho à la déclaration du 2 juin d’Ousmane Sonko, président de PASTEF, qui a pointé la défection de plusieurs ministres issus du parti.

Un gouvernement de trente membres constitué sans le PASTEF

Le président Bassirou Diomaye Faye a rendu publique la composition du nouveau gouvernement le 1er juin 2026, diffusée en direct sur la chaîne nationale RTS1. Trente ministres ont été nommés sous la direction d’Ahmadou Al Aminou Lo, qui a qualifié l’équipe de « technocratique et politique ».

Le PASTEF avait annoncé ne pas participer à la nouvelle équipe gouvernementale, précisant que tout membre qui se rendrait à une consultation à titre individuel serait considéré comme agissant en dehors de son mandat. Fofana, comme plusieurs autres personnalités issues du parti, a néanmoins accepté sa reconduction, le plaçant en porte-à-faux avec la ligne officielle du PASTEF.

Fofana revendique une décision personnelle et assumée

En réponse à Sonko, le ministre a assumé sa position sans ambiguïté. « J’ai pris librement cette décision, en mon âme et conscience, sans aucune arrière-pensée », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il savait qu’il allait « perdre une famille politique, des compagnons de combat » et s’exposer à des critiques.

Fofana a tenu à dissocier sa reconduction de tout calcul de carrière, affirmant n’avoir pas agi pour conserver une fonction ni sous l’effet d’une tentation du pouvoir.

Il n’est pas le seul dans cette situation : Yankoba Diémé aux Forces armées, Ibrahima Sy à la Santé ou encore l’ancien député Abdoul Ahad Ndiaye actuellement aux Transports terrestres et aériens figurent parmi les personnalités proches ou issues du PASTEF nommées dans le gouvernement.