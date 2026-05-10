"J'aurais aimé qu'il soit à 100 %" : Arbeloa s'explique sur l'absence de Mbappé au Clasico

Álvaro Arbeloa, entraîneur du Real Madrid, a reconnu dimanche soir ne pas savoir si Kylian Mbappé pourrait rejouer avant la fin de la saison. Le technicien espagnol s’est exprimé en conférence de presse au Camp Nou après la défaite madrilène (0-2) face au FC Barcelone, lors de la 35e journée de Liga.

Une rechute qui a surpris le staff

Mbappé avait repris l’entraînement en début de semaine après trois semaines d’absence dues à une blessure aux ischio-jambiers contractée fin avril face au Betis Séville. Sa participation à la séance du samedi matin laissait entrevoir une convocation pour le Clasico, et la presse espagnole anticipait ce matin une présence dans le groupe, vraisemblablement en cours de jeu. Le Real Madrid a finalement annoncé son forfait en milieu de journée. Selon la radio espagnole COPE, le joueur aurait ressenti une nouvelle douleur lors de cette dernière séance, une information que le club n’a pas démentie.

Arbeloa prudent sur la suite

Face aux médias après le match, Arbeloa a écarté toute certitude sur un retour prochain. « J’aurais aimé qu’il soit à 100 % et qu’il puisse jouer dès le début », a déclaré le coach, avant d’ajouter : « Il reste deux semaines. En fonction de l’évolution de ses gênes, nous verrons s’il peut jouer ou non. »

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L’attaquant français, 27 ans, totalise 24 buts en 28 matchs de Liga cette saison. Son absence prive le Real Madrid de son principal buteur lors des trois dernières journées du championnat, désormais sans enjeu pour les Merengues : avec 14 points de retard sur Barcelone, sacré champion d’Espagne dimanche soir au terme de ce Clasico, le club madrilène enchaîne une deuxième saison consécutive sans titre.

L’ombre du Mondial en filigrane

Le calendrier impose une contrainte supplémentaire. La Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, débute le 11 juin. Mbappé, capitaine de l’équipe de France, dispose de moins de cinq semaines pour retrouver la compétition avant le rassemblement de la sélection nationale. Aucune date de reprise n’a été communiquée par le Real Madrid.