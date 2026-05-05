Jesse Derry hospitalisé après un choc à la tête : des nouvelles rassurantes du joueur de Chelsea FC

Le jeune ailier Jesse Derry, 18 ans, a été hospitalisé après un violent choc à la tête survenu lors du match de Premier League opposant Chelsea à Nottingham Forest. L’incident s’est produit à Londres, à Stamford Bridge, lors de cette rencontre disputée récemment, marquée par la défaite des Blues (1-3).

Titulaire pour ses débuts dans l’élite anglaise sous la direction de l’entraîneur intérimaire Callum McFarlane, le joueur a vu sa première apparition brutalement interrompue peu avant la pause. Au cours d’un duel aérien avec le défenseur de Nottingham Forest Zach Abbott, il a perdu connaissance, provoquant l’intervention immédiate des équipes médicales. Selon les éléments rapportés par la presse britannique, le jeu a été arrêté pendant plusieurs minutes afin de permettre sa prise en charge sur la pelouse.

Transporté sur civière, le joueur a ensuite été conduit à l’pour des examens complémentaires. Dans les heures qui ont suivi, il a donné lui-même des nouvelles rassurantes via son compte sur le réseau social X, remerciant notamment les équipes médicales et les supporters pour leur soutien, et affirmant vouloir revenir rapidement à la compétition.

Publicité

« Un rêve qui se réalise de débuter à Stamford Bridge pour ma première en Premier League. J’aimerais remercier tout le personnel médical de Chelsea, tout le monde à l’hôpital St Mary’s, mes coéquipiers, et tous les fans pour leur immense soutien. J’ai hâte de revenir jouer devant tout le monde très bientôt« , a écrit le jeune joueur .

Une interruption prolongée après un choc impressionnant

Les images de l’incident ont montré une prise en charge médicale soutenue, avec intervention prolongée des soignants avant l’évacuation du joueur. D’après les informations diffusées par plusieurs médias britanniques, cette séquence a duré près de neuf minutes, témoignant de la gravité potentielle de l’impact. Le joueur, fils de l’ancien milieu de terrain Shaun Derry, participait activement à la rencontre avant cet épisode, dans ce qui constituait une étape importante de sa progression au sein de l’effectif londonien.

Une rencontre marquée par des inquiétudes autour des chocs à la tête

Ce type d’incident n’est pas resté isolé au cours de la rencontre. Lors du même match, le milieu de Nottingham Forest Morgan Gibbs-White a également été impliqué dans un choc à la tête après une collision avec le gardien de Chelsea Robert Sánchez, nécessitant lui aussi des soins.

Ces séquences ont ravivé les préoccupations liées aux commotions cérébrales dans le football professionnel, notamment lors des duels aériens. Les protocoles médicaux en vigueur en Premier League imposent désormais une évaluation immédiate des joueurs touchés à la tête, avec possibilité de remplacement en cas de suspicion de commotion.

En l’absence d’annonce officielle de Chelsea FC sur la durée d’indisponibilité de Jesse Derry, son retour à la compétition dépendra des résultats des examens médicaux en cours et du respect des procédures de suivi imposées par le championnat anglais.