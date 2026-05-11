Kenya : Diomaye Faye ovationné après avoir évoqué la victoire du Sénégal à la CAN

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a été applaudi par l’assemblée ce lundi à Nairobi, lors de son intervention au Sommet Africa Forward, qui réunit plusieurs dirigeants africains et internationaux autour de questions économiques et sociales. L’épisode s’est produit en présence de responsables politiques, d’investisseurs et d’acteurs du développement réunis dans la capitale kényane.

Le chef de l’État sénégalais a suscité une réaction immédiate du public lorsqu’il a évoqué la victoire du Sénégal face au Maroc lors de la CAN 2025. À cet instant, une partie de l’auditoire lui a réservé une ovation.

Une intervention marquée par une forte réaction du public

L’intervention de Bassirou Diomaye Faye s’inscrivait dans un échange consacré au rôle du sport dans la cohésion sociale et l’influence du continent africain. En mentionnant le sacre continental du Sénégal, le président a été interrompu par des applaudissements nourris. Le sommet, organisé à Nairobi, rassemble des dirigeants africains et partenaires internationaux autour de thématiques liées à l’économie, à la technologie et à l’emploi des jeunes.

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Une CAN 2025 marquée par une finale sous tension

Le titre de champion d’Afrique du Sénégal face au Maroc lors de la CAN 2025 avait été précédé d’un contexte particulièrement agité. La finale avait donné lieu à des contestations arbitrales et à des interruptions de jeu ayant entraîné des tensions sur le terrain.

Selon les décisions rapportées par la Confédération africaine de football (CAF), la rencontre avait fait l’objet d’un examen disciplinaire après des incidents impliquant des contestations de décisions arbitrales et des interruptions temporaires de la partie. Ces éléments avaient alimenté une procédure ayant suscité de vives réactions dans les deux pays finalistes.

Dans les jours qui ont suivi, des divergences d’interprétation sont apparues autour de l’issue sportive et administrative de la compétition, alimentant un débat plus large sur la gestion des compétitions continentales.

Un sacre devenu symbole au-delà du sport

La victoire du Sénégal à la CAN 2025 continue de susciter des réactions dans les milieux sportifs en Afrique. À Nairobi, l’évocation de ce titre par Bassirou Diomaye Faye a ravivé l’enthousiasme d’une partie de l’auditoire, illustrant la portée symbolique du football dans les dynamiques d’unité et de fierté nationale. Le Sommet Africa Forward doit se poursuivre jusqu’à la fin de la semaine avec plusieurs sessions consacrées aux investissements, à l’innovation technologique et aux politiques d’emploi destinées à la jeunesse africaine.