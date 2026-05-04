La Russie répond à Zelensky et menace de frapper le centre de Kiev

Le ministère de la Défense russe a averti, le 4 mai 2026, que toute tentative ukrainienne de perturber les célébrations du Jour de la Victoire du 9 mai entraînerait des frappes de missiles sur le centre de Kiev. Cette mise en garde intervient après que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré, depuis Erevan où se tenait le 8e Sommet de la Communauté politique européenne, que des drones ukrainiens pourraient survoler la Place Rouge lors du défilé moscovite.

Un défilé réduit à sa plus simple expression

Pour la première fois depuis près de vingt ans, le Kremlin a confirmé que la parade du 9 mai se tiendrait sans matériel militaire lourd sur la Place Rouge. Le ministère de la Défense russe a justifié cette décision par ce qu’il qualifie de « menace terroriste » ukrainienne. Zelensky a immédiatement exploité cet aveu de vulnérabilité pour affirmer que Moscou n’était plus en mesure d’exhiber sa puissance militaire comme elle le faisait traditionnellement.

Dans la nuit du 3 au 4 mai, les forces ukrainiennes avaient lancé 334 drones contre le territoire russe, dont certains ont atteint Moscou et endommagé un immeuble résidentiel à environ sept kilomètres de la Place Rouge, selon le ministère russe de la Défense. En représailles, la Russie avait engagé 268 drones et un missile balistique contre l’Ukraine au cours de la même période, d’après l’armée de l’air ukrainienne.

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La trêve du 9 mai en suspens

Ces échanges de frappes surviennent alors que Vladimir Poutine avait proposé fin avril un cessez-le-feu limité au 9 mai, lors d’un appel téléphonique avec le président américain Donald Trump. Zelensky avait répondu en réclamant des précisions aux États-Unis, maintenant la position ukrainienne d’un cessez-le-feu à long terme. Le 4 mai, il a indiqué n’avoir reçu aucune proposition officielle de la partie russe.

L’ambassade américaine à Kiev a de son côté émis le même jour un avertissement à ses ressortissants, les invitant à se tenir prêts à se mettre à l’abri immédiatement en cas d’alerte aérienne, citant des informations sur une possible attaque d’envergure dans les prochains jours. Le défilé du Jour de la Victoire est maintenu au 9 mai 2026 à Moscou.