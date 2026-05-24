La Russie confirme l’utilisation de missiles Orechnik lors d’une offensive contre l’Ukraine

Le ministère russe de la Défense a annoncé ce dimanche 24 mai avoir mené une vaste opération militaire contre plusieurs infrastructures ukrainiennes, notamment à Kiev. Moscou affirme avoir utilisé des missiles balistiques Orechnik, ainsi que des missiles Iskander, Kinjal et Tsircon, dans le cadre d’une frappe visant des centres de commandement militaire, des bases aériennes et des installations du complexe militaro-industriel ukrainien.

Selon le communiqué publié par les autorités russes, cette opération a été déclenchée après plusieurs attaques attribuées à l’Ukraine contre des cibles situées sur le territoire russe. Le ministère russe de la Défense affirme que « toutes les cibles désignées ont été touchées ».

Kiev visée par des frappes et des vagues de drones

Dans la nuit du 23 au 24 mai, des alertes aériennes ont retenti durant plusieurs heures dans la capitale ukrainienne. Le maire de Kiev, Vitali Klitchko, a évoqué des tirs de missiles ainsi que des dégâts matériels signalés dans différents quartiers de la ville.

Les autorités locales ukrainiennes ont également fait état d’incendies et de destructions provoqués par les frappes et les drones. Selon les déclarations de Vitali Klitchko, Kiev aurait été visée par « des dizaines de missiles et des centaines de drones » au cours de la même nuit.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent plusieurs explosions et interceptions dans le ciel de Kiev. Certaines publications évoquent l’utilisation du missile Orechnik, sans qu’une confirmation indépendante puisse être établie à partir des images seules.

Moscou évoque des représailles après une attaque à Lougansk

Les annonces russes interviennent après une attaque par drones contre une résidence universitaire dans la République populaire de Lougansk, territoire contrôlé par Moscou. Les autorités locales ont affirmé que cette attaque avait causé la mort de 21 personnes et fait 42 blessés.

Le président russe Vladimir Poutine a demandé au ministère de la Défense de préparer des propositions de réponse après cette attaque. Le gouverneur de Lougansk, Léonid Pasetchnik, a décrété les journées des 24 et 25 mai comme journées de deuil.

Le missile Orechnik déjà mentionné en 2024

Le missile Orechnik avait déjà été évoqué par Moscou en novembre 2024 lors d’une frappe annoncée contre la ville ukrainienne de Dnipro. Les autorités russes avaient alors présenté cette utilisation comme une démonstration des capacités de leur arsenal balistique.

Depuis le début du conflit, la Russie utilise régulièrement différents types de missiles à longue portée et hypersoniques, notamment les Kinjal et les Iskander, dans ses opérations contre des infrastructures ukrainiennes. Les autorités ukrainiennes n’avaient pas encore publié de bilan complet des frappes signalées dans la nuit du 23 au 24 mai au moment de la diffusion des annonces russes.