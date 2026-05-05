LDC : Arsenal écarte l'Atlético et s'offre une finale historique, 20 ans après

Arsenal s’est qualifié pour la finale de la Ligue des champions en disposant de l’Atlético de Madrid 1-0, mardi 5 mai 2026 à l’Emirates Stadium de Londres, au terme du match retour des demi-finales. Les Gunners de Mikel Arteta retrouvent ainsi la grande finale continentale pour la première fois depuis 2006.

Saka, auteur d’un but décisif avant la pause

La rencontre a longtemps semblé vouloir rester stérile. Après un match aller à Madrid qui s’était conclu sur un nul 1-1, les deux buts ayant été inscrits sur penalty — Gyökeres pour Arsenal à la 44e minute, Julián Álvarez pour l’Atlético à la 56e —, les deux équipes abordaient ce retour dans la plus parfaite égalité. À l’Emirates, les visiteurs ont d’abord tenu le ballon et multiplié les situations dangereuses (8e, 11e, 31e), avant qu’Arsenal ne reprenne progressivement le contrôle du jeu.

Le tournant survient à la 45e minute : sur une action collective initiée par Gyökeres, dont le centre au second poteau trouve Trossard, Bukayo Saka conclut à bout portant pour ouvrir le score juste avant la pause. En seconde période, l’Atlético pousse avec insistance — Griezmann (56e), Sørloth (66e), Llorente (81e) — sans parvenir à inquiéter sérieusement David Raya. Arsenal, solide défensivement, tient son avantage jusqu’au coup de sifflet final à la 90e+5, malgré cinq minutes de temps additionnel.

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Un retour vingt ans après Paris

La dernière fois qu’Arsenal avait atteint ce stade de la compétition, c’était le 17 mai 2006, au Stade de France à Saint-Denis, face au FC Barcelone. Cette finale avait rapidement basculé avec le carton rouge du gardien Jens Lehmann, contraignant Arsène Wenger à faire sortir Robert Pirès pour faire entrer le gardien remplaçant Manuel Almunia. Malgré un but de Sol Campbell et une résistance héroïque, les Barcelonais avaient finalement pris l’avantage dans le dernier quart d’heure pour s’imposer 2-1. Arsenal n’avait plus franchi ce cap depuis lors.

Vingt ans plus tard, le club londonien retrouve la plus grande scène du football de clubs européen avec un effectif profondément renouvelé, sous la direction de Mikel Arteta, qui avait déclaré avant le match que ses joueurs allaient jouer « comme des bêtes » pour décrocher cette qualification.

Budapest, le 30 mai, pour décrocher un premier titre

La finale se jouera au Puskás Aréna de Budapest, en Hongrie, le 30 mai 2026. Arsenal y retrouvera le PSG ou le Bayern Munich, l’autre demi-finale entre les deux clubs n’étant pas encore disputée à ce stade. Le coup d’envoi sera donné à 18h00, conformément à la nouvelle règle de l’UEFA entrée en vigueur cette saison, qui avance l’horaire de la finale pour améliorer l’expérience des supporters. Pour Arsenal, cette finale représente une occasion d’inscrire pour la première fois son nom au palmarès de la compétition.